كرة القدم:  "لا تغيير في موعد كان 2021"

القاهرة - اكد الامين العام للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم عبد المنعم باه إنه لم يتم تغيير موعد نهائيات كاس افريقيا للأمم المقبلة بالكاميرون 2021 والتي يقدر موعدها في شهر يناير المقبل.

وقال عبد المنعم باه في تصريحات لوكالة "إفريقيا ميديا فوتبول": إنه لم يتم تغيير موعد البطولة، وسوف تقام خلال شهري يناير وفبراير".

وأوضح الامين العام للكاف: "أي حديث عن التأجيل الآن غير متاح، والسبب الوحيد الذي يدفعنا لاتخاذ قرار التأجيل هو استمرار تفشي فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري داخل القارة السمراء".

وأكمل: "لدينا تصورا كاملا عن البطولة، في ظل إمكانية حصر تفشي فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، ولكننا نؤكد استحالة إقامتها في الصيف، بسبب الظروف المناخية التي تعاني منها الكاميرون".

وشدد المسؤول القاري: "نعلم أن أمامنا أربع جولات في تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021، ويمكننا إقامة مباراتين في كل شهر وهو ما يحتاج أربعة شهور، هي يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر خلال العام الحالي".

جدير بالذكر ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم اجلت الي موعد لاحق كل منافساتها على غرار تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 و نهائيات بطولة افريقيا للمحلين اضافة الي الدور نصف النهائي من مسابقات الاندية بسبب تفشي وباء كورونا و الذي خلف مئات القتلى في القارة السمراء.