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كرة السلة (فيروس كورونا): "بنسبة 95 % ستلغى البطولة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 16:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
كرة السلة (فيروس كورونا): &quot;بنسبة 95 % ستلغى البطولة&quot;

الجزائر - أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، رابح بوعريفي، اليوم الاربعاء، أن البطولات الوطنية (رجال - سيدات)، المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، ستلغى "بنسبة 95 %".

وصرح بوعريفي ل"واج":"بنسبة 95 %، نتجه نحو إلغاء المنافسة، لأنه يستحيل الاستئناف في ظل الوضع الحالي، سيما و ان الحجر الصحي لم يرفع بعد".

و أضاف: "قبل التفكير في العودة يجب منح الاندية مرحلة تحضير جديدة والتي قد تصل الى 45 يوما، وهو ما يصعب تطبيقه على ارض الميدان. الى حد الآن لم نتخذ أي قرار، لكننا في الطريق الى اعلان الموسم الابيض".

وتم توقيف البطولات الوطنية لكرة السلة في 13 مارس الفارط عقب قرار السلطات العمومية بتجميد جميع النشاطات الرياضية وغلق كل المرافق الرياضية.

وطلبت فيدرالية كرة السلة من الاندية والرابطات إعطاء رأيها حول ما تبقى من مختلف المنافسات الوطنية. وحسب ذات المسؤول، فإن "أغلبية الأندية تعارض فكرة الاستئناف خوفا على صحة لاعبيها".

و اعتبر بوعريفي أن البرنامج لا يسمح بمواصلة البطولة "بما أنه سيؤثر على انطلاق الموسم المقبل" والمقرر في بداية سبتمبر القادم. وقال ايضا : "في منافسة البطولة نتواجد في مرحلة الاياب وتتبقى 15 مباراة قبل انطلاق مختلف الدورات منها تلك المخصصة للقب. وفي كأس الجزائر، تتبقى ثلاثة أدوار، وفي حال العودة فإن الموسم سيختتم في نهاية أغسطس المقبل في الوقت الذي ينطلق فيه الموسم الجديد مطلع الشهر الذي يليه (سبتمبر). لذا فمن من الصعب جدا انهاء الموسم الحالي والقرار الأصوب هو إلغاء البطولة من أجل السماح للأندية بالتحضير للموسم المقبل 2020-2021 في أحسن الظروف".

وأفاد رئيس الهيئة أن القرار النهائي "سيتخذ خلال الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي المقرر يونيو القادم".

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كرة السلة (فيروس كورونا): "بنسبة 95 % ستلغى البطولة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 16:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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