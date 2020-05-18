كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد

الجزائر - جدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، خير الدين زطشي اليوم الاثنين، التزام الهيئة الفدرالية بمحاربة الفساد "بكل أشكاله" وذلك بعد أن تم نشر تسجيل صوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بقضايا بيع وشراء مباريات نسب للمدير العام لوفاق سطيف، فهد حلفاية.

وصرح خير الدين زطشي' للفاف تي في' قائلا: "اجدد التزام ورغبة الهيئة الفدرالية في وضع كل الامكانيات من أجل محاربة الفساد وبكل أشكاله. للأسف، إنها آفة تؤثر على كرة القدم".

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فايسبوك"، في الايام الاخيرة ، تسجيلا صوتيا منسوبا لرئيس فريق وفاق سطيف فهد حلفاية مع أحد مناجرة اللاعبين في مكالمة هاتفية يتطرقان فيها الى "ترتيب" إحدى مباريات بطولة كرة القدم المحترفة، الأمر الذي دفع مسؤول النادي "السطايفي" الى تكذيب القضية مؤكدا أن التسجيل "مفبرك".

ردا على هذه القضية، قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم إيقاف حلفاية إلى غاية مثوله والسماعYrvH لأقواله اليوم الاثنين و التي غاب عن جلستها "لأسباب صحية" حسب محامي النادي السطايفي.

وأشار رئيس الفاف إلى أن محاربة الفساد "تتماشى مع التزامات الدولة الجزائرية وسياستها في شن حرب لا هوادة فيها ضد كل الآفات التي تشوه صورة بلدنا".

إقرأ أيضا: فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات للتمكن من مواجهة هذه الآفة التي ابتليت بها كرة القدم الوطنية لعدة سنوات، أكد رئيس الفاف أن هيئته "قد جهزت نفسها بالفعل بأدوات تمكنها من تنفيذ مهامها بما يتماشى مع قوانينها الخاصة ، ولكن أيضًا مع اللوائح المعمول بها مثل لجنة الأخلاقيات الجديدة ، التي سيتم تنصيبها بعد احتفالات عيد الفطر مباشرة ".

وأخيرًا ، فيما يتعلق بقضية التسجيل الصوتي، أوضح رئيس الفاف أن الملف سيتم التعامل معها من قبل لجنة الأخلاقيات "التي تبقى مستقلة وستصدر حكمها النهائي بشفافية كاملة وبكل مسؤولية".

يذكر أن قضية مماثلة قد وقعت الموسم الماضي تورط فيها رئيس شبيبة القبائل شريف ملال والمدير العام لشباب قسنطينة في ذلك الوقت، طارق عرامة. بعدها، عوقب كلاهما بموسمين مع منعهما من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.