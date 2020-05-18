فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات

وترأس الوزير سيد علي خالدي امس الاحد "اجتماعا تنسيقيا جمعه بالمدراء العامين والاطارات المركزية للقطاع بمقر الوزارة وذلك من اجل متابعة مدى تقدم عدد من الملفات الراهنة"، حسب بيان الوصاية.
ومن بين النقاط التي تم التطرق اليها خلال هذا الاجتماع، "دراسة مختلف الخيارات المتعلقة باستكمال رزنامة المنافسات الرياضية بعد رفع الحجر الصحي" والذي فرضته جائحة "كوفيد-19".
ولمناقشة عودة محتملة للموسم الكروي، تم عقد اجتماع الاسبوع الماضي بمقر الوزارة بحضور ممثل الاتحادية الجزائرية ورئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، رفقة ممثل عن المركز الوطني للطب الرياضي. وخلال هذا الاجتماع، اتفق الجميع على أن اي قرار لن يتخذ حول عودة المنافسة من عدمها الى غاية اتضاح الصورة جيدا بعد رفع الحجر الصحي.