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فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 17:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرات
فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات

الجزائر - تدرس وزارة الشباب والرياضة مختلف الخيارات المتعلقة باستكمال رزنامة المنافسات الرياضية بعد رفع الحجر الصحي، والتي توقفت منذ منتصف شهر مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا، حسب ما أوردته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وترأس الوزير سيد علي خالدي امس الاحد "اجتماعا تنسيقيا جمعه بالمدراء العامين والاطارات المركزية للقطاع بمقر الوزارة وذلك من اجل متابعة مدى تقدم عدد من الملفات الراهنة"، حسب بيان الوصاية.

ومن بين النقاط التي تم التطرق اليها خلال هذا الاجتماع، "دراسة مختلف الخيارات المتعلقة باستكمال رزنامة المنافسات الرياضية بعد رفع الحجر الصحي" والذي فرضته جائحة "كوفيد-19".

كما تم "عرض تقرير حول مدى تقدم الاعمال الخاصة بصياغة المخطط الوطني للشباب، لا سيما تلك المتعلقة بالتنسيق و التشاور مع القطاعات المعنية تحسبا لتنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المنشاة لهذا الغرض".

ولمناقشة عودة محتملة للموسم الكروي، تم عقد اجتماع الاسبوع الماضي بمقر الوزارة بحضور ممثل الاتحادية الجزائرية ورئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، رفقة ممثل عن المركز الوطني للطب الرياضي. وخلال هذا الاجتماع، اتفق الجميع على أن اي قرار لن يتخذ حول عودة المنافسة من عدمها الى غاية اتضاح الصورة جيدا بعد رفع الحجر الصحي.

آخر تعديل على الإثنين, 18 أيار 2020 17:14
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فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 17:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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