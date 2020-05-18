Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 15:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات

الجزائر - تدرس وزارة الشباب والرياضة مختلف الخيارات المتعلقة باستكمال رزنامة المنافسات الرياضية بعد رفع الحجر الصحي، والتي توقفت منذ منتصف شهر مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا، حسب ما أوردته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وترأس الوزير سيد علي خالدي امس الاحد "اجتماعا تنسيقيا جمعه بالمدراء العامين والاطارات المركزية للقطاع بمقر الوزارة وذلك من اجل متابعة مدى تقدم عدد من الملفات الراهنة"، حسب بيان الوصاية.

ومن بين النقاط التي تم التطرق اليها خلال هذا الاجتماع، "دراسة مختلف الخيارات المتعلقة باستكمال رزنامة المنافسات الرياضية بعد رفع الحجر الصحي" والذي فرضته جائحة "كوفيد-19".

كما تم "عرض تقرير حول مدى تقدم الاعمال الخاصة بصياغة المخطط الوطني للشباب، لا سيما تلك المتعلقة بالتنسيق و التشاور مع القطاعات المعنية تحسبا لتنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المنشاة لهذا الغرض".

ولمناقشة عودة محتملة للموسم الكروي، تم عقد اجتماع الاسبوع الماضي بمقر الوزارة بحضور ممثل الاتحادية الجزائرية ورئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، رفقة ممثل عن المركز الوطني للطب الرياضي. وخلال هذا الاجتماع، اتفق الجميع على أن اي قرار لن يتخذ حول عودة المنافسة من عدمها الى غاية اتضاح الصورة جيدا بعد رفع الحجر الصحي.

كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 15:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.18

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا

20.05.18

فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات

20.05.18

إصلاح قطاع الإعلام: العودة إلى الورشات "قريبا" بعد انقضاء فترة الحجر الصحي

20.05.18

التدفئة المنزلية: وزارة التجارة تلزم المتدخلين بإرفاق أجهزتهم بكاشف أحادي أكسيد الكربون

20.05.18

ألعاب شبه أولمبية: النخبة الوطنية تطمح في أن يتم تجميعها بمركز للتحضيرات

20.05.18

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.15

الجزائر تحصد أربع جوائز في المسابقة الدولية ال18 لزيوت العالم

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.13

فيروس كورونا : 186 إصابة جديدة, 60 حالة تماثلت للشفاء و 7 فيات في الجزائر خلال 24 ساعة…