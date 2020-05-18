ريغبي/الجزائر: موسم أبيض لمختلف البطولات الوطنية (الاتحادية)

الجزائر - كشف رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي، سفيان بن حسان، يوم الاثنين، ل "وأج" أنه قرر بمعية المكتب الفيدرالي، تطبيق خيار الموسم الأبيض على جميع البطولات الوطنية للموسم الحالي، بعد توقف دام أكثر من شهرين، جراء تواصل تفشي جائحة كورونا بالجزائر.

وفي اتصال مع "وأج" أكد بن حسان، أنه من غير المجدي محاولة الاستئناف و"المخاطرة بالصحة" العمومية في ظل الأزمة الصحية المتفشية.

"اتخذت قرار تطبيق السنة البيضاء لموسم 2019-2020 على جميع بطولاتنا المحلية بالنسبة للريغبي ب 15 لاعبا أو الريغبي السباعي عند الرجال والسيدات ولدى كل الأصناف العمرية. وبالتالي لن يكون هناك متوج بالبطولة الوطنية هذا الموسم"، صرح بن حسان.

وفسّر الرئيس جوانب هذا القرار بمعايير موضوعية مركزا على "أهمية الحفاظ على صحة اللاعبين" والأطقم الفنية.

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"الريغبي رياضة جماعية فيها الكثير من التلاحم بين اللاعبين وهو ما يرفع من درجة الخطر بفيروس كورونا (صعوبة تحقيق التباعد)، ناهيك عن عدم توفرنا على الإمكانيات لإجراء إختبارات الكشف عن وباء كورونا للاعبين".

وأضاف: "من الصعب على اللاعبين والمدربين إستئناف الموسم الحالي من الناحية الفيزيولوجية والبدنية وحتى من الناحية النفسية، بعد توقف دام أكثر من شهرين وهو أمر مؤسف سيما لبعض الأندية التي اشتغلت بجدية وتطورت بسرعة على غرار نجم بولوغين والملعب الوهراني".

و بخصوص موعد استئناف منافسات الموسم الجديد، أفاد بن حسان أن هيئته تأمل أن تنفرج الأزمة الصحية بداية من سبتمبر القادم، حيث "سنشرع لإعداد انطلاق رزنامة الموسم المقبل بداية من سبتمبر أو أكتوبر، تبعا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، في حال تحسنت الحالة الصحية ان شاء الله".

وتابع: "لن نقوم بأي نشاطات خلال الصائفة، فعلى الأندية تحضير ملفاتها الإدارية للانخراط مبكرا على مستوى الرابطات الولائية والاتحادية، حتى تكون جاهزة كما ينبغي عند ضربة الانطلاقة".

وفي رده عن سؤال "وأج" حول سلامة عائلة الريغبي الجزائرية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أكد رئيس الهيئة الفيدرالية أنه "لحد الساعة لم يتم تسجيل أي حالة إصابة، بفضل الإجراءات التي اتخذناها، بتعليق جميع المنافسات منذ 13 مارس الفارط، رغم أن الوزارة سمحت لنا في البداية باللعب دون جمهور، لكنني كنت مدركا لخطورة الوضع"، ختم سفيان بن حسان حديثه.

وبالتالي تعد اتحادية الريغبي ثاني هيئة فيدرالية جزائرية تقرر نهاية الموسم الحالي بسبب تفشي كورونا فيروس، عقب اتحادية السباحة التي أعلنت -الأربعاء الفارط- عن قرار إيقاف الموسم الرياضي.