وباء كورونا: تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 29 مايو

الجزائر- أعلنت وزارة الشباب و الرياضة, يوم الخميس, عن تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 29 مايو المقبل, بعدما تم تأجيلها في وقت سابق إلى 14 مايو, في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا فيروس.

وجاء في بيان الوزارة : "تبعا لقرار السيد الوزير الأول المتعلق بتمديد فترة الحجر الصحي لمدة 15 يوما اضافية, تعلم وزارة الشباب و الرياضة ان كل التدابير الوقائية المتخذة تبقى سارية المفعول الى غاية 29 مايو 2020". اقرا أيضا: سباحة/ كورونا: نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت تعليمات يوم 11 مارس الفارط لإجراء جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور إلى غاية 31 من نفس الشهر, فضلا عن تأجيل التظاهرات الرياضية المقررة بالجزائر باستثناء المؤهلة الى المحافل العالمية أو القارية أو الجهوية, قبل أن تقرر في 16 مارس التأجيل الكلي لجميع المنافسات الرياضية إلى غاية 5 أبريل و تم بعدها تمديد التعليق ثلاث مرات متتالية الى 19 و 29 ابريل ثم 14 مايو.