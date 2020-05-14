كرة القدم/ ترتيب المباريات: وزير الشباب والرياضة يندد ويتعهد بمحاربة الرشوة في الوسط الرياضي 

الجزائر- ندد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بالتسجيل الصوتي، المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و المنسوب لأحد رؤساء الأندية رفقة أحد مناجرة اللاعبين، حول ترتيب احدى مباريات بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم المحترفة، واصفا الأمر بـ"الممارسات غير أخلاقية" التي "تسيء إلى سمعة الرياضة الجزائرية"، متعهدا بمحاربة الرشوة في الوسط الرياضي.

وكتب الوزير خالدي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا عن ممارسات لا اخلاقية، لا تمت بصلة للقيم و المثل و الروح الرياضية".

وأضاف "في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق حول صحة هذا التسجيل، فاني ادين بشدة مثل هذه التصرفات الشنيعة التي تنتهك قواعد اللعبة الرياضية و تسيء الى نزاهة و سمعة الرياضة الجزائرية".

وجدد مسؤول القطاع التزامه بـ"مكافحة الرشوة والفساد في المجال الرياضي وباخلقة الحياة الرياضية كجزء لا يتجزأ من التزام الحكومة باخلقة الحياة العامة".

ودعا الوزير كل الفاعلين في الحركة الرياضية الى "محاربة هذه الافات من اجل الارتقاء بالرياضة الجزائرية و الحفاظ على صورتها في الداخل و الخارج".

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) قد أصدرت مساء امس الاربعاء بيانا أدانت فيه ما وصفته بـ"الممارسات الشنيعة" في انتظار التأكد من صحة التسجيل الصوتي.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فايسبوك"، خلال الساعات الاخيرة، تسجيلا صوتيا منسوبا لرئيس فريق وفاق سطيف فهد حلفاية مع أحد مناجرة اللاعبين في مكالمة هاتفية يتطرقان فيها الى "ترتيب" إحدى مباريات بطولة كرة القدم المحترفة، الأمر الذي دفع مسؤول النادي "السطايفي" الى تكذيب القضية مؤكدا أن التسجيل "مفبرك".

ووقعت حادثة مماثلة الموسم الماضي، والتي تورط فيها رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال والمناجير العام لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة، حيث تمت معاقبة المعنيين بإبعادهما لمدة عامين نافذة عن كل نشاط رسمي و/أو نشاط له علاقة بكرة القدم.