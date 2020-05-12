اللجنة الأولمبية الجزائرية: المكتب التنفيذي يصادق على استقالة براف ومحمد مريجة يخلفه بالنيابة

الجزائر- أعلن المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية يوم الثلاثاء انه صادق على استقالة الرئيس مصطفى براف, ليعين نائبه الأول محمد مريجة على رأس الهيئة بالنيابة.

وأوضحت اللجنة الاولمبية في بيان لها أن "المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية, في اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة, تسلم رسالة تؤكد فيها استقالة مصطفى براف من منصب الرئيس".

وخلال ذات الاجتماع الذي ترأسه عبد الرحمن حماد, ونظرا لشغور منصب الرئيس, نصب المكتب التنفيذي, محمد مريجة كرئيس بالنيابة للجنة الاولمبية "وذلك عملا بالقوانين الداخلية لهذه الهيئة".

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و اختتم البيان : "سيشرف مريجة على اللجنة مؤقتا الى حين عقد جمعية عامة استثنائية انتخابية".

و ابقى براف على الضبابية لعدة اسابيع بعدما اعلن عن استقالته "شفهيا" من رئاسة اللجنة, دون ان يقدمها كتابيا, ليعين بعدها عبد الرحمن حماد لتولي شؤون الهيئة بالنيابة.

وكان اعضاء المكتب التنفيذي قد رفضوا استقالة براف, سعيا منهم الى تغيير موقفه, حيث تسبب ب"التعب" من "الهجومات المتكررة" التي "كان عرضة لها رفقة عائلته".