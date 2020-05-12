Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اللجنة الأولمبية الجزائرية: المكتب التنفيذي يصادق على استقالة براف ومحمد مريجة يخلفه بالنيابة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 17:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات
اللجنة الأولمبية الجزائرية: المكتب التنفيذي يصادق على استقالة براف ومحمد مريجة يخلفه بالنيابة

الجزائر- أعلن المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية يوم الثلاثاء انه صادق على استقالة الرئيس مصطفى براف, ليعين نائبه الأول محمد مريجة على رأس الهيئة بالنيابة.

وأوضحت اللجنة الاولمبية في بيان لها أن "المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية, في اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة, تسلم رسالة تؤكد فيها استقالة مصطفى براف من منصب الرئيس".

وخلال ذات الاجتماع الذي ترأسه عبد الرحمن حماد, ونظرا لشغور منصب الرئيس, نصب المكتب التنفيذي, محمد مريجة كرئيس بالنيابة للجنة الاولمبية "وذلك عملا بالقوانين الداخلية لهذه الهيئة".

اقرأ أيضا:       اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية: مصطفى براف يؤكد استقالته ...

و اختتم البيان : "سيشرف مريجة على اللجنة مؤقتا الى حين عقد جمعية عامة استثنائية انتخابية".

و ابقى براف على الضبابية لعدة اسابيع بعدما اعلن عن استقالته "شفهيا" من رئاسة اللجنة, دون ان يقدمها كتابيا, ليعين بعدها عبد الرحمن حماد لتولي شؤون الهيئة بالنيابة.

وكان اعضاء المكتب التنفيذي قد رفضوا استقالة براف, سعيا منهم الى تغيير موقفه, حيث تسبب ب"التعب" من "الهجومات المتكررة" التي "كان عرضة لها رفقة عائلته".

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 أيار 2020 17:59
كلـمات مفتـاحيــة :
اللجنة الأولمبية الجزائرية: المكتب التنفيذي يصادق على استقالة براف ومحمد مريجة يخلفه بالنيابة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 17:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.12

الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره النيجري محمدو إيسوفو

20.05.12

مصالح ولاية الجزائر: إلزامية تجديد التراخيص الاستثنائية للعمل بعد تمديد فترة الحجر الصحي

20.05.12

الصحراء الغربية: تعيين مبعوث أممي تعد وسيلة لتفعيل العملية السياسية نحو إجراء استفتاء…

20.05.12

القضاء على مسؤول الجماعة الإرهابية الناشطة في منطقة الونشريس بعين الدفلى

20.05.12

كوفيد-19: الحكومة تقرر تمديد العمل بنظام الحجر ل 15 يوما وتدعو إلى احترام التدابير الصحية

20.05.12

محاربة الجريمة والتهريب: ضبط أزيد 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.11

عدد سكان الجزائر بلغ 43,9 مليون نسمة في يناير الماضي

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.11

رياضة: مساعي لإدراج الفوفينام فيات فوداو في الألعاب الإفريقية والعربية