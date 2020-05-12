تنصيب لجنتين مكلفتين بإعادة بعث الرياضة في الوسطين المدرسي والجامعي

الجزائر- تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنتين المكلفتين بإعادة بعث الرياضة المدرسية والجامعية, بهدف اكتشاف مواهب شابة, قادرة على ضمان تجديد النخبة الوطنية مستقبلا.

وصرح وزير الشباب والرياضة , سيد علي خالدي خلال تنصيبه للجنتين الوزاريتين المكلفتين بهذا الملف ان :" الوسطين المدرسي والجامعي, يشكلان خزانا حقيقيا للمواهب الشابة القادرة على تدعيم المنتخبات الوطنية في شتى الاختصاصات " .

وأضاف خالدي -بمناسبة تنصيب اللجنتين, بحضور وزير التربية الوطنية محمد واجعوط والتعليم العالي شمس الدين شيتور- : " من هذا المنظور سنعطي الأولوية لبعث وتطوير الممارسة الرياضية في هذين الوسطين, قصد مرافقة ابطال المستقبل الى المستوى العالي " .

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وقال وزير الشباب والرياضة ان اللجنتين سيمنح لهما شهر من اجل التفكير قبل اعداد ورقة طريق, تطبق على أرضية الميدان ابتداء من الدخول المدرسي المقبل " .

وصرح في هذا الاطار : " أعضاء اللجنتين سيتكفلان بإعداد مخطط عمل وآليات ملموسة من شانها إعادة بعث الرياضة في مدارسنا وجامعتنا ", من خلال "تدعيم الممارسة الرياضية في المدرسة والاستعمال المتكافئ للمنشآت الرياضية إضافة الى تكوين المدربين والمربين."

وذكر الوزير كمثال على ذلك , بإمكان, " بعث الألعاب المدرسية والجامعية قصد التنقيب عن المواهب الشابة الذين سيكونون ابطال الجزائر مستقبلا."

للتذكير, سبق لوزارة الشباب والرياضة, التوقيع على عدة بروتوكولات اتفاق مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي, من اجل المساهمة في اعداد قرارات تهدف الى بعث النشاط الرياضي في الوسطين المدرسي والجامعي .