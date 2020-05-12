Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرياضة المدرسية هي "حقل خصب للتربية المتوازنة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 15:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات
الرياضة المدرسية هي &quot;حقل خصب للتربية المتوازنة

الجزائر- اعتبر وزير التربية الوطنية محمد واجعوط , يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الرياضة المدرسية " حقلا خصبا للتربية المتوازنة" والتي تساهم في تفتح شخصية التلميذ.

وقال الوزير واجعوط في كلمة ألقاها خلال تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بإعادة تفعيل الرياضة المدرسية , ان هذه الاخيرة , تعتبر " حقلا خصبا للتربية المتوازنة وتساهم في تفتح شخصية التلميذ وتعزيز اواصر التعاون واحترام الاخر وبناء الروح الجماعية " .

وبعد ان ذكر ان تطوير الرياضة المدرسية هي "أحد الالتزامات" التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون,كشف انه سيتم " تعزيز نشاطات اليقظة" في الطور الابتدائي والنشاطات المدرسية المكملة في مجال الرياضة والثقافة في باقي الاطوار التعليمية .

كما اوضح الوزير ان تنصيب هذه  اللجنة "سيعطي ديناميكية كبيرة" لترقية الرياضة المدرسية خاصة --كما أضاف --و ان هذا الملف يخص شريحة كبيرة من المتمدرسين الامر الذي يسمح ببروز مواهب رياضية في مختلف التخصصات كما ان الرياضة المدرسية قادرة بان تكون "مشتلة أبطال المستقبل".

وفي نفس السياق اكد السيد واجعوط أن بعث الرياضة المدرسية  من شانه المساهمة في "محاربة العنف".

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 أيار 2020 15:59
كلـمات مفتـاحيــة :
الرياضة المدرسية هي "حقل خصب للتربية المتوازنة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 15:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.12

فلاحة: ديوان الزراعة الصحراوية سيعزز الاستثمار في انتاج المواد الاستراتيجية

20.05.12

كورونا: التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات ينشر مجموعة حلول للعمل عن بعد

20.05.12

الوزير الأول يطلع على الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بغليزان

20.05.12

ورقلة: توزيع أزيد من 100 وجبة ساخنة محمولة يوميا لفائدة مستعملي الطرقات

20.05.12

سياسة التضييق والظلم تتخطى الضفة والقطاع لتطال الفلسطينيين داخل إسرائيل

20.05.12

الرياضة المدرسية هي "حقل خصب للتربية المتوازنة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.11

عدد سكان الجزائر بلغ 43,9 مليون نسمة في يناير الماضي

20.05.11

رياضة: مساعي لإدراج الفوفينام فيات فوداو في الألعاب الإفريقية والعربية