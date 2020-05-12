الرياضة المدرسية هي "حقل خصب للتربية المتوازنة

وقال الوزير واجعوط في كلمة ألقاها خلال تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بإعادة تفعيل الرياضة المدرسية , ان هذه الاخيرة , تعتبر " حقلا خصبا للتربية المتوازنة وتساهم في تفتح شخصية التلميذ وتعزيز اواصر التعاون واحترام الاخر وبناء الروح الجماعية " .

وبعد ان ذكر ان تطوير الرياضة المدرسية هي "أحد الالتزامات" التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون,كشف انه سيتم " تعزيز نشاطات اليقظة" في الطور الابتدائي والنشاطات المدرسية المكملة في مجال الرياضة والثقافة في باقي الاطوار التعليمية .

كما اوضح الوزير ان تنصيب هذه اللجنة "سيعطي ديناميكية كبيرة" لترقية الرياضة المدرسية خاصة --كما أضاف --و ان هذا الملف يخص شريحة كبيرة من المتمدرسين الامر الذي يسمح ببروز مواهب رياضية في مختلف التخصصات كما ان الرياضة المدرسية قادرة بان تكون "مشتلة أبطال المستقبل".

وفي نفس السياق اكد السيد واجعوط أن بعث الرياضة المدرسية من شانه المساهمة في "محاربة العنف".