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كرة القدم/الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يؤكد أنه "جاهز" في حال استئناف البطولة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 14:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات

الجزائر- أكد فريق شباب بلوزداد, رائد ترتيب الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم المعلقة منذ مارس الفارط بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19), يوم الثلاثاء أن الفريق "جاهز" في حال استئناف المنافسة, وهذا بعد "سوء فهم" البيان الذي أصدره النادي العاصمي السبت المنصرم حول مصير البطولة.

وقالت ادارة الشباب في بيان مقتضب على صفحتها في فايسبوك : "لفائدة من لم يستوعب موقفنا. تعلن ادارة الشباب الرياضي لبلوزداد انه في حال تقرر السلطات العليا للبلاد استئناف البطولة فنحن جاهزون لها".

وكان النادي العاصمي قد أصدر يوم السبت بيانا يعبر فيه عن تأييده و مساندته لفكرة الايقاف النهائي للمنافسة الكروية على غرار ما قامت به بعض البلدان, داعيا في نفس الوقت الى الشروع في التحضير بهدوء للموسم الجديد 2020-2021.

وقال الفريق أن "صحة وسلامة اللاعبين والطاقم والانصار ككل المواطنين هي أولوية بالنسبة لشباب بلوزداد الذي يحرص بدقة على احترام قرارات السلطات ومختلف هيئات الصحة".

هذا البيان أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا في الساحة الكروية. فرئيس رابطة كرة القدم المحترفة, عبد الكريم مدوار, أكد أنه "يحترم وجهة نظر الفريق, ولكن كان من الأفضل ارسال المقترح الى الرابطة أو الفاف دون اللجوء الى مواقع التواصل الاجتماعي. كوني رئيس الرابطة, أنا هنا لاستقبال مقترحات جميع الاندية المحترفة, سيما و أن الوضع يتطلب الكثير من المشاورات, لكن هناك طرق لذلك".

قبل توقيف البطولة, كان الشباب يحتل الصدارة بمجموع 40 نقطة, بفارق ثلاث خطوات عن الملاحقين المباشرين وفاق سطيف ومولودية الجزائر, مع مباراة متأخرة للرائد و "العميد".

وحسب خارطة طريق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), فقد تمت برمجة ما تبقى من لقاءات موسم 2019-2020 لكل من الرابطتين الاولى والثانية المحترفتين على مدار 8 أسابيع وذلك عقب رفع الحجر الصحي وبعد مرحلة تحضير تتراوح ما بين 5 و 6 اسابيع, مهما كان تاريخ قرار السلطات العمومية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 أيار 2020 14:21
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كرة القدم/الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يؤكد أنه "جاهز" في حال استئناف البطولة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 14:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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