تنس / الأسترالي كيرجيوس والأمريكية ويليامس يدعمان إيناس إيبو

لجزائر - كشف لاعبا التنس، الأسترالي نيك كيرجيوس والأمريكية فينوس ويليامس، يوم الاثنين، مساندتهما للجزائرية إيناس إيبو، التي نشرت مقطع فيديو على منصات التواصل الإجتماعي، منددة فيه بتصريحات النمساوي دومينيك تيم، عقب رفضه المساهمة في صندوق مرافقة لاعبي التنس الذين يواجهون صعوبات مادية.

وتفاعلت ويليامس، بطلة الغراند سلام سبع مرات، مع منشور إيبو، حيث كتبت في تعليقها : "أنت بطلتي".

وأجابتها لاعبة التنس الجزائرية صاحبة ال21 عاما والمصنفة 620 عالميا: "لطالما كنت بطلتي أيضا والآن أضحيت أكثر من ذلك بالنسبة لي".

ومن جانبه، قام الأسترالي كيرجيوس، الذي انتقد علنية تصريحات تيم، بكتابة تعليق تفاعلا مع منشور إيبو : "احتراماتي!"، ليضيف: واصلي الاستمتاع بما تقومين به، أنا مستعد دوما لمساندتك".

وأثار فيديو إيناس إيبو، ضجة إعلامية دولية، بعدما كسب شهرة واسعة وسط الجمهور إثر تداوله بسرعة عبر منصات التواصل الإجتماعي منذ سهرة السبت.

وفي نفس السياق أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن وزارة الشباب والرياضة ستتكفل "عاجلا" بانشغال اللاعبة إيناس إيبو، عبر تغريدة على حسابه في موقع تويتر : "لا يمكن للجزائر أن تضيع موهبة رياضية مثل إيناس إيبو وهي في مقتبل العمر و زهرة العطاء، في اختصاص نادرا ما ينجب جزائريين يبرعون فيه.

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عاجلا، ستتكفل وزارة الشباب والرياضة بانشغالك. كل دعمي ومساندتي وتمنياتي لك بالنجاح ان شاء الله"، قال الرئيس.

ليليه تأكيد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي -عبر صفحته على الفايسبوك- الاستعداد الكامل للدولة لمرافقة لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو وكل رياضيي النخبة من أجل تحقيق طموحاتهم.

وقبل أسبوعين، كشف النمساوي تيم، المصنف الثالث عالميا، ومنشط نهائي دورة أستراليا المفتوحة مؤخرا، رفضه المساهمة في صندوق التضامن الموجه للاعبي التصنيف المتدني ما يضعهم في صعوبات مالية، بسبب مخلفات الأزمة الصحية التي ولدتها جائحة كورونا فيروس.

وجاء اقتراح صندوق الدعم من طرف المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، ودعمها العديد من اللاعبين على غرار الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر.

وقام الاتحاد الدولي للتنس المحترف بتجسيد هذا المقترح، حيث تم جمع أكثر من 6 ملايين دولار لهذا الغرض.

وخلال المقابلة الصحفية التي أجراها دومينيك تيم، مع الجريدة النمساوية "كرونن زيتونغ"، صرح قائلا: "لا يكافح أي من هؤلاء اللاعبين ذوي التصنيف الضعيف من أجل البقاء. على مدار السنة، أرى الكثير ممن لا يعطون كل شيء للتنس.

كثير منهم ليسوا محترفين للغاية''.

مضيفا: "لا أرى حقا لماذا أقدم الأموال لمثل هؤلاء اللاعبين. أفضل إعطاء المال للمنظمات أو الأشخاص الذين هم بحاجة إليها فعلا".