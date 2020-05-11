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خالدي: الوزير خالدي يؤكد استعداد الدولة لمرافقة اللاعبة إيناس إيبو

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيار 2020 10:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات

الجزائر - أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، يوم الاثنين، الاستعداد الكامل للدولة لمرافقة لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو وكل رياضيي النخبة من أجل تحقيق طموحاتهم.

وفي منشور على صفحته الرسمية على فايسبوك، قال سيد علي خالدي: ''اتصلت للتو بالرياضية إيناس إيبو التي أحاطتني مشكورة بانشغالاتها و الصعوبات التي تواجهها. لمست فيها قوة العزيمة و إرادة النجاح و حب الوطن''، قبل أن يضيف:

''أكدت لها بدوري استعداد الدولة لمرافقتها و كل رياضيي النخبة و دعمهم لتحقيق تطلعاتهم و طموحاتهم في التألق في المحافل الرياضية الدولية تشريفا للراية الوطنية و للرياضة الجزائرية. كما أعربت لإيناس عن تمنياتي لها بالتوفيق و النجاح في مسيرتها الرياضية''.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد سهرة الاحد ان وزارة الشباب والرياضة ستتكفل "عاجلا" بانشغال اللاعبة ايناس ايبو.

و كتب الرئيس تبون في تغريدة على صفحته في موقع تويتر : "‏لا يمكن للجزائر أن تضيع موهبة رياضية مثل إيناس إيبو وهي في مقتبل العمر و زهرة العطاء، في اختصاص نادرا ما ينجب جزائريين يبرعون فيه. عاجلا، ستتكفل وزارة الشباب والرياضة بانشغالك. كل دعمي ومساندتي وتمنياتي لك بالنجاح ان شاء الله".

وكانت اللاعبة إيبو قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو باللغة الانجليزية، ردت فيه على نجم التنس العالمي، النمساوي دومينيك تيم، المصنف الثالث عالميا، الذي لا يرغب في المشاركة في فكرة صندوق دعم اللاعبين ذوي التصنيف المتدني التي اقترحها الصربي نوفاك دجوكوفيتش -المصنف الأول عالميا- ودعمها العديد من اللاعبين على غرار الاسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر.

وخلال مقابلة صحفية جرت في الأسابيع الماضية، صرح النمساوي قائلا: "لا يكافح أي من هؤلاء اللاعبين ذوي التصنيف الضعيف من أجل البقاء. على مدار السنة، أرى الكثير ممن لا يعطون كل شيء للتنس. كثير منهم ليسوا محترفين للغاية''.

تصريحات تيم دفعت اللاعبة الجزائرية -بطلة افريقيا للأواسط سنة 2015 بمصر- للرد بطريقة خاصة جعلت العديد من وسائل الاعلام العالمية تقوم بنشر مقطع الفيديو والذي تحدثت فيه لمدة تقارب العشر دقائق عن معاناة اللاعبين في إفريقيا بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة.

كما عرجت وبشكل مطول على التضحيات التي قامت بها منذ صغرها من خلال التدريبات، الابتعاد عن العائلة، الأصدقاء والدراسة والمشاركة في العديد من المحافل الدولية على غرار بطولات الغراند سلام للأواسط و البطولات العالمية للمحترفات.

وفي نهاية الفيديو، طالبت إيبو من النمساوي احترام اللاعبين أمثالها، حيث قالت: ''دومينيك، أخبرتك أننا لم نطلب منك أي شيء. باستثناء القليل من الاحترام لتضحياتنا. أمثالك يجعلونني متمسكة بحلمي. من فضلك لا تفسد كل هذا''.

يذكر أن إيناس إيبو اختيرت أحسن رياضية جزائرية آمال لعام 2013، حسب عملية سبر الآراء التي تنظمها وكالة الانباء الجزائرية سنويا.

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خالدي: الوزير خالدي يؤكد استعداد الدولة لمرافقة اللاعبة إيناس إيبو
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيار 2020 10:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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