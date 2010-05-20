كاراتي/أولمبياد طوكيو-2020: "الجزائريان دايخي ومعطوب يحتفظان بفرصة التأهل"

الجزائر- يحتفظ ثنائي الكاراتي الجزائري, حسين دايخي و لامية معطوب, بحظوظهما في التأهل إلى الألعاب الأولمبية طوكيو-2020, المؤجلة إلى الفترة بين 23 يوليو و 8 أغسطس 2021, حسب رئيس لجنة تنظيم المنافسات بالاتحاد الدولي للكاراتي, الجزائري ياسين أعراب.

ويحتل دايخي الصف ال24 في الترتيب الأولمبي المؤهل لدورة طوكيو (المغاير للترتيب العالمي), بينما تتواجد مواطنته معطوب عند المركز ال25، لكن في صنف الأوزان المشتركة.

ويعتمد الترتيب الأولمبي على جمع الرياضي للنقاط طوال الموسم بالمشاركة في المونديال, البطولات القارية وست دورات من "السيري أ" و ستة من الرابطة الأولى.

"يتواجد دايخي (9) ومعطوب (12) في مركزين جيدين في الترتيب العالمي, لكن فيما يخص الترتيب الأولمبي فهما بعيدان نوعا ما", أوضح أعراب في تصريح ل"وأج", مشيرا أن الثنائي الجزائري ضحية غيابه عن دورات "السيري أ" وخاصة الرابطة الأولى.

وبخصوص الموعد الأولمبي, قام الاتحاد الدولي للكاراتي بدمج أصناف الأوزان وفق الحصة التي منحتها له اللجنة الأولمبية الدولية المقدرة ب 80 رياضيا (40 لكل جنس), موزعة على الكوميتي (60) و الكاتا (40). ويبدو أن هذا الدمج لم يخدم الرياضيين في اقتطاع بطاقة الحضور للعرس الأولمبي.

وأضاف أعراب: "هذا الدمج لا يخدم بعض المصارعين أمثال دايخي (+84 كلغ) الذي يضطر للمصارعة في صنف +75 و -84 مع العلم أن هذا الصنف انتهت تقريبا جميع منافساته وهو نفس الأمر بالنسبة لمعطوب (-68 كغ)", مؤكدا أن الصعوبة التي تواجه الجزائريين هي عدم مشاركتهما في مواعيد المجموعة أ و الرابطة الأولى.

واعتبر الخبير الجزائري في تحليله أن "دايخي ومعطوب لا يزالا يمتلكان فرصة لتسجيل حضورهما في موعد طوكيو" لتمثيل الكاراتي الجزائري, "ولو أنها ضئيلة", بموجب إلزامية مشاركتهما في آخر دورتين مؤهلتين و "صعودهما فوق منصة التتويج".