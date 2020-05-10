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كرة القدم: شباب بلوزداد يرسم إطلاق فرع للنادي للألعاب الالكترونية على الأنترنت

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 16:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
كرة القدم: شباب بلوزداد يرسم إطلاق فرع للنادي للألعاب الالكترونية على الأنترنت

الجزائر- رسم شباب بلوزداد الناشط في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, إطلاق فرع للنادي للألعاب الالكترونية على الأنترنت (eSports) بفريق ينشط في منافسات الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا), حسب البيان الذي نشرته إدارة الفريق العاصمي, يوم الاحد, عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وجاء في البيان: ''تبعا لاستمرارية تطوير النادي, شباب بلوزداد يرسم إطلاق فرع للنادي للألعاب الالكترونية على الانترنت. وبذلك يصبح أول فريق جزائري يندمج في هذا المجال, سيكون الشباب بهذا التحدي الجديد أمام طموح للدفاع عن قيم ومكتسبات النادي في المنافسات العالمية للألعاب الالكترونية وتعزيز روابطه مع آلاف من متابعيه وجذب محبين جدد وبالتالي الترويج للنادي في مختلف بقاع العالم''.

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وحسب نفس المصدر, فإن الفريق مكون من عبد الحفيظ شقرون ومحمد أيمن بلعيدن.

وجاء في ختام البيان: ''لقد اختار بذلك شباب بلوزداد الولوج لعالم الألعاب الالكترونية على الانترنت بالاعتماد على خبرته وأساسيات مكوناته, كرة القدم والمنافسة, وذلك بتطبيق القيم التي يحملها النادي كالسعي الدائم نحو الامتياز والتنافس, تحت هدف أن يصبح النادي مرجعا في مجال الألعاب الالكترونية''.

آخر تعديل على الأحد, 10 أيار 2020 16:54
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كرة القدم: شباب بلوزداد يرسم إطلاق فرع للنادي للألعاب الالكترونية على الأنترنت
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 16:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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