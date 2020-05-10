كرة القدم: شباب بلوزداد يرسم إطلاق فرع للنادي للألعاب الالكترونية على الأنترنت

وجاء في البيان: ''تبعا لاستمرارية تطوير النادي, شباب بلوزداد يرسم إطلاق فرع للنادي للألعاب الالكترونية على الانترنت. وبذلك يصبح أول فريق جزائري يندمج في هذا المجال, سيكون الشباب بهذا التحدي الجديد أمام طموح للدفاع عن قيم ومكتسبات النادي في المنافسات العالمية للألعاب الالكترونية وتعزيز روابطه مع آلاف من متابعيه وجذب محبين جدد وبالتالي الترويج للنادي في مختلف بقاع العالم''.
اقرأ أيضا: كورونا/ شباب بلوزداد: "نحن مستعدون لمواصلة الموسم"
وحسب نفس المصدر, فإن الفريق مكون من عبد الحفيظ شقرون ومحمد أيمن بلعيدن.
وجاء في ختام البيان: ''لقد اختار بذلك شباب بلوزداد الولوج لعالم الألعاب الالكترونية على الانترنت بالاعتماد على خبرته وأساسيات مكوناته, كرة القدم والمنافسة, وذلك بتطبيق القيم التي يحملها النادي كالسعي الدائم نحو الامتياز والتنافس, تحت هدف أن يصبح النادي مرجعا في مجال الألعاب الالكترونية''.