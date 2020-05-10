منشآت -تكريم: اطلاق أسماء صحافيين رياضيين متوفين على مراكز اعلامية

وجاء في بيان لوزارة الاتصال تلقت "وأج" نسخة منه يوم الأحد أن اطلاق هذه الأسماء على مراكز صحفية يأتي "بطلب من المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين" مضيفا أن هذه العملية تندرج في اطار برنامج احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم 3 مايو من كل سنة.
و أوضحت وزارة الاتصال أن هذه التكريمات "ستنظم بمجرد رفع الحجر الصحي و القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 ".
اقرأ أيضا: وزير الاتصال يزور مقر وكالة الأنباء الجزائرية ويترحم على روح الفقيد عبد الكريم حمادة
اليكم قائمة المراكز الصحفية التي سيطلق عليها اسم صحافيين رياضيين متوفين:
1 - مركز الصحافة لملعب تيزي وزو : مختار شرقي (جريدة المجاهد).
2 - مركز الصحافة لملعب 5 جويلية : عبد القادر حماني (التلفزيون الجزائري).
3 - مركز الصحافة لملعب براقي : محمد صلاح ( الاذاعة الوطنية).
4 - مركز الصحافة لملعب حملاوي بقسنطينة : مخلوف بوخزر ( التلفزيون الجزائري).
5 - مركز الصحافة لملعب 5 ماي 1945 بسطيف: ابراهيم دحماني (وكالة الأنباء الجزائرية).
6 - مركز الصحافة لديوان المركب المتعدد الرياضات لولاية تبسة: ربيع دعاس ( الاذاعة و التلفزيون الجزائريين).
7 - مركز الصحافة لملعب وهران ( 40000 مقعد) : ميلود شرفي ( الاذاعة الوطنية).
8 - مركز الصحافة لملعب أحمد زبانة -وهران : عبد الله بن يخلف (الاذاعة الوطنية).
9 - مركز الصحافة لملعب مصطفى تشاكر-البليدة :عبدو سغواني (الاذاعة الوطنية).