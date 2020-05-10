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منشآت -تكريم: اطلاق أسماء صحافيين رياضيين متوفين على مراكز اعلامية

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 15:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات
منشآت -تكريم: اطلاق أسماء صحافيين رياضيين متوفين على مراكز اعلامية

الجزائر- اتفق وزير الاتصال , الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر و وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي على تسمية مراكز صحفية باسم صحافيين في مجال الرياضة متوفين تكريما لهم.

وجاء في بيان لوزارة الاتصال تلقت "وأج" نسخة منه يوم الأحد أن اطلاق هذه الأسماء على مراكز صحفية يأتي "بطلب من المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين" مضيفا أن هذه العملية تندرج في اطار برنامج احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم 3 مايو من كل سنة.

و أوضحت وزارة الاتصال أن هذه التكريمات  "ستنظم بمجرد رفع الحجر الصحي و القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 ".

 

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اليكم قائمة المراكز الصحفية التي سيطلق عليها اسم صحافيين رياضيين متوفين:

 

1 - مركز الصحافة لملعب تيزي وزو : مختار شرقي (جريدة المجاهد).

2 - مركز الصحافة لملعب 5 جويلية : عبد القادر حماني (التلفزيون الجزائري).

3 - مركز الصحافة لملعب براقي : محمد صلاح ( الاذاعة الوطنية).

4 - مركز الصحافة لملعب حملاوي بقسنطينة : مخلوف بوخزر ( التلفزيون الجزائري).

5 - مركز الصحافة لملعب 5 ماي 1945 بسطيف:  ابراهيم دحماني (وكالة الأنباء الجزائرية).

6 - مركز الصحافة لديوان المركب المتعدد الرياضات لولاية تبسة: ربيع دعاس ( الاذاعة و التلفزيون الجزائريين).

7 - مركز الصحافة لملعب وهران ( 40000 مقعد) : ميلود شرفي ( الاذاعة الوطنية).

8 - مركز الصحافة لملعب أحمد زبانة -وهران : عبد الله بن يخلف (الاذاعة الوطنية).

9 - مركز الصحافة لملعب مصطفى تشاكر-البليدة :عبدو سغواني (الاذاعة الوطنية).

آخر تعديل على الأحد, 10 أيار 2020 15:48
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منشآت -تكريم: اطلاق أسماء صحافيين رياضيين متوفين على مراكز اعلامية
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 15:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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