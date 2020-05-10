بيان اجتماع مجلس الوزراء -

كوفيد-19: رفع تدريجي للحجر الصحي في بعض الدول وسط خشية من موجة ثانية من انتشار الفيروس -

كرة القدم: شباب بلوزداد يرسم إطلاق فرع للنادي للألعاب الالكترونية على الأنترنت -

فيروس كورونا : تسجيل 165 إصابة جديدة و 8 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

ولاية الجزائر: إلزامية ارتداء الكمامات لأصحاب ومستخدمي المحلات التجارية -

صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد في الجريدة الرسمية -

الجزائر العاصمة: الانطلاق قريبا في ترميم العمارة المنهارة جزئيا بحسين داي -

كوفيد-19: تحديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتموين السوق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية -

منشآت -تكريم: اطلاق أسماء صحافيين رياضيين متوفين على مراكز اعلامية -

أحزاب سياسية تدعو للمساهمة في اثراء مسودة مشروع تعديل الدستور -

غوتيريس: تعاون الدول وإنشاء الأمم المتحدة ساعد في تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة -

علماء يحذرون من احتمال انتقال فيروسات غريبة من كوكب المريخ إلى الأرض -

الرئيس الصحراوي يزور المستشفى الميداني العسكري الجزائري الموجه لفائدة الشعب الصحراوي -

كوفيد-19 : إيتوزا تخسر 30 بالمائة من رقم أعمالها -

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسند رسميا لوزارة المؤسسات الصغيرة -

ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو: مكاسب وانجازات في ظل الإصرار على تنفيذ الوعود الأممية -

كوفيد 19: تنظيم قافلة تضامنية لمساعدة العائلات المحتاجة في عدة ولايات من الوطن -

انترنت ذات التدفق العالي: إطلاق عملية تعميم شبكة الألياف البصرية إلى المنزل بالعاصمة -

إدانة استغلال المغرب للظرفية الدولية الراهنة لمضاعفة سياسته القمعية بحق الأسرى الصحراويين -