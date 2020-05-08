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كورونا/ شباب بلوزداد: "نحن مستعدون لمواصلة الموسم"

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 أيار 2020 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
كورونا/ شباب بلوزداد: &quot;نحن مستعدون لمواصلة الموسم&quot;

الجزائر - أكد المدير الرياضي العام لنادي شباب بلوزداد لكرة القدم (الرابطة الجزائرية الأولى)، توفيق قوريشي، اليوم الجمعة، أن فريقه الذي يتصدر البطولة حاليا، مستعد لمواصلة الموسم المتوقف منذ منتصف مارس الفارط، بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس.

وصرح قوريشي: "لقد قدمت اقتراح التوقف النهائي للبطولة في الصالح العام وليس لاعتبارات ضيقة لتفضيل شباب بلوزداد. ففريقي مستعد لمواصلة المباريات لكن يجب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية اللاعبين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

نحن نتصدر جدول الترتيب ولا نخشى أي فريق".

وقررت وزارة الشباب و الرياضة تمديد إرجاء كل المنافسات الرياضية منذ 16 مارس المنقضي و إلى غاية 14 مايو الجاري، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة جائحة كورونا التي لازالت أرقامها في تصاعد مستمر بالجزائر، حيث تم تسجيل 5369 حالة إصابة مؤكدة و 488 وفاة، وفق حصيلة لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا ليوم الجمعة.

وأصر المدير الفني الوطني السابق، الرد على اتهامات رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، بعدما وصف هذا الأخير بعض المسيريين "بغير المسؤولين" خلال هذه الأزمة الصحية.

"أظن أنه من حقي كعضو في المنظومة الكروية الجزائرية وبصفتي مسير أن أدلي بوجهة نظري بخصوص استئناف البطولة من عدمه. أمتلك سنوات خبرة في هذا الميدان ولست مبتدأ"، قال المتحدث.

وأضاف قوريشي في تصريحات للإذاعة الوطنية: "بالفعل، لقد اقترحت توقف التوقف النهائي للبطولة جراء مخلفات هذه الأزمة الصحية، مستندا في تصريحاتي على توصيات السلطات الصحية التي تعتبر صحة وسلامة الأفراد كأولوية قصوى".

وكان الشباب البلوزدادي قبل تعليق البطولة، يتصدر جدول ترتيب المحترف الأول برصيد 40 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على وفاق سطيف ومولودية الجزائر، مع مباراة متأخرة لكل من الشباب والمولودية.

 

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كورونا/ شباب بلوزداد: "نحن مستعدون لمواصلة الموسم"
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 أيار 2020 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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