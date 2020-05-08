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كرة القدم : السماح باستكمال منافسات الموسم الجاري بدون استخدام تقنية "الفار"

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 أيار 2020 17:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات
كرة القدم : السماح باستكمال منافسات الموسم الجاري بدون استخدام تقنية &quot;الفار&quot;

زيوريخ - أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا هامًا فيما يتعلق باستخدام تقنية  نظام الحكم المساعد للفيديو" الفار" عند العودة لاستئناف منافسات الموسم الجاري المتوقفة في العالم منذ شهر مارس بسبب جائحة كورونا.

وأوضح المجلس التنفيذي للفيفا أن المسابقات التي يتم فيها تطبيق نظام الحكم المساعد للفيديو "الفار" سيتم السماح لها بالتوقف عن استخدام التقنية عند إعادة استئناف النشاط، وفقًا لتقدير كل منظم لبطولته المحلية.

 وذكر الفيفا في قراره :"فيما يتعلق بالمسابقات التي يتم فيها تطبيق نظام الحكم المساعد للفيديو ، سيُسمح لهذه المسابقات بالتوقف عن استخدامها عند إعادة الاستئناف".

 وأضاف  :"مع ذلك ، عند استخدام تقنية نظام الحكم المساعد للفيديو ، ستظل جميع جوانب قوانين اللعبة، وبورتوكول التقنية كما كان عليه من قبل".

 يُذكر أن المجلس التنفيذي للفيفا قد أصدر قرارات أخرى مساء اليوم الجمعة أبرزها السماح بإجراء 5 تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة.

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كرة القدم : السماح باستكمال منافسات الموسم الجاري بدون استخدام تقنية "الفار"
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 أيار 2020 17:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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