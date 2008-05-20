البطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ (فئات شابة): تأهل  17جزائريا إلى الدور الثاني

الجزائر - تأهل 17 رياضيا جزائريا الى الدور الثاني من منافسات الطبعة الأولى للبطولة العربية للشدو كيك بوكسينغ الافتراضية والخاصة بفئة الشباب والناشئين، حسب النتائج التي اعلنها الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ اليوم الجمعة في صفحته الرسمية على الفايسبوك.

واوضح الاتحاد ان لجنة التحكيم انتهت من تصفيات الدور الاول لفئة الشباب والناشئين واسفرت عن تأهل 91 مصارعا ، من بينهم 17 جزائريا و جاءت الاردن في الصف الثاني من حيث عدد المتأهلين (15 مصارعا)، و المغرب ثالثا ( 14)، فسوريا ( 10)، وفلسطين (9)، ثم تونس ( 6)، مصر (6)، اليمن ( 4)، ليبيا ( 3)، العراق (3)، الكويت (2) ولبنان (2).

وشارك في تصفيات الطبعة الاولى للبطولة العربية للشدو كيك بوكسينغ الافتراضية الخاصة بالشباب، 410 رياضي ، يمثلون 12 دولة.

وكانت اللجنة المنظمة لهذا الحدث الرياضي، قد قررت تمديد فترة التسجيلات حتى 30 ابريل الجاري وهذا بناء على رغبة الكثير من المشاركين في المسابقة التي ستقام عن بعد، بسبب جائحة كورونا.

وشارك الرياضيون في ثلاثة اختصاصات قتالية وهي الفول كونتكات ، لوكيك و كي ون ، وهذا من خلال ارسال فيديوهات من محل اقامتهم لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة ، بدون تركيب أو مؤثرات صوتية.

وشددت الهيئة العربية للاختصاص على ضرورة التقيد بقوانين البطولة ،حيث "يمنع أي حركات استعراضية كما يتوجب التزام الرياضي باللباس الرياضي الخاص بالكيك بوكسينغ ، حسب الاسلوب الذي يرغب الرياضي في تقديمه.