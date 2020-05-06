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سباحة/الاتحادية الجزائرية-كورونا: "من المحتمل إلغاء بقية منافسات الموسم"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 12:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر- أفاد رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة, محمد حكيم بوغادو, يوم الأربعاء, أنه من المحتمل إلغاء بقية منافسات الموسم الحالي إذا لم يتم رفع الحجر الصحي بداية شهر يونيو المقبل, مشيرا أن المكتب الفيدرالي بمعية المديرية الفنية الوطنية, يدرسان السيناريوهات المحتملة لتكملة الموسم قبل اتخاذ القرار الأنسب.

وقررت وزارة الشباب و الرياضة تمديد تأجيل كل المنافسات الرياضية إلى غاية 14 مايو الجاري, بعدما تم تأجليها على ثلاث مرات في وقت سابق, في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة جائحة كورونا.

وفي اتصال مع "وأج", صرح بوغادو: "نحن بصدد دراسة جميع السيناريوهات المحتملة بمعية المكتب الفيدرالي والمديرية الفنية الوطنية, في سبيل تكملة رزنامة الموسم الحالي. ففي حال تم رفع الحجر الصحي بداية شهر يونيو المقبل, سنتمكن من إجراء بطولة الجزائر الصيفية المفتوحة وكذا بطولة الجزائر للشباب (بالحوض الكبير) نهاية شهر أغسطس".

ليضيف: "أما في حالة عدم رفع الحجر الصحي خلال التاريخ المذكور, فسوف نختم الموسم الحالي وننطلق مباشرة في الموسم المقبل, حيث سنقيم أول منافسة خلال شهر سبتمبر, وذلك مع الاعتماد على نتائج المنافسات التي أجريناها قبل توقف الموسم".

ولا تزال رزنامة المديرية الفنية الوطنية للهيئة الفيدرالية تتضمن سبع منافسات وطنية في إطار هذا الموسم بين بطولات السباحة, كرة الماء و المياه الحرة, وذلك عند جميع الأصناف العمرية, وفق نفس المصدر.

و أكد حكيم بوغادو أن "المكتب الفيدرالي سيتخذ القرار النهائي الأنسب" بخصوص إسدال الستار على الموسم الحالي من عدمه, "قبيل تاريخ عيد الفطر المبارك (نهاية شهر مايو)".

وفي رده عن سؤال "وأج" حول سلامة السباحين والمدربين والإداريين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد, أكد رئيس الاتحادية أنه "لحد الساعة لم يتم تسجيل أي حالة إصابة لدى عائلة السباحة الوطنية, فنحن على اتصال دائم مع الجميع".

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سباحة/الاتحادية الجزائرية-كورونا: "من المحتمل إلغاء بقية منافسات الموسم"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 12:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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