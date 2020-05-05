جيدو: إعادة برمجة البطولة الافريقية ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلين

الجزائر - تجرى البطولة الافريقية للجيدو (رجال-سيدات) المؤهلة الى الالعاب الأولمبية بطوكيو اليابانية، الى شهري نوفمبر وديسمبر بالمغرب، حسبما علم يوم الثلاثاء من النائب الأول لرئيس الاتحاد الافريقي للجيدو، الجزائري محمد مريجة.

وصرح مريجة ل"واج" "قررنا إعادة برمجة البطولة الافريقية لكل من الفردي وحسب الفرق من 28 نوفمبر الى الفاتح ديسمبر المقبلين بالمغرب".

وكانت المنافسة مبرمجة ما بين 25 و 27 يونيو المقبل في نفس البلد، الا انها تأجلت بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأفاد ذات المسؤول "انه موعد هام كونه يسمح للمصارعين بحصد اكبر عدد من النقاط بهدف تحسين مركزهم في الترتيب للتأهل الى أولمبياد طوكيو".

وعلى غرار هذه المنافسة، سيكون الرياضيون الأفارقة أمام فرصة لحصد نقاط إضافية تحسبا للتأهل الى الأولمبياد المقبلة بمناسبة الدورتين القاريتين بكل من داكار وياوندي.

وكانت هاتين الدورتين مقررتين شهر نوفمبر المقبل ليتم تأجيلهما الى تاريخ لاحق، حسب نفس المتحدث.

كما تم تأجيل البطولة القارية لفئتي الاشبال والاواسط (ذكور-اناث) بتونس، حيث كانت مقررة من 7 الى 10 سبتمبر القادم لتتأجل الى نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر.

أما فيما يخص بقية المنافسات فقد ألغيت "الى اشعار آخر" يقول عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجيدو.