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العاب برالمبية 2020 : اللجنة الدولية البرالمبية ترسم تأهل المنتخبين الجزائريين رجال وسيدات لكرة الجرس لموعد طوكيو

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 16:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
العاب برالمبية 2020 : اللجنة الدولية البرالمبية ترسم تأهل المنتخبين الجزائريين رجال وسيدات لكرة الجرس لموعد طوكيو

بون - رسمت اللجنة الدولية البرالمبية، تأهل المنتخبين الجزائريين (رجال وسيدات)الى الألعاب البرالمبية بطوكيو، التي اعيد برمجتها من 24 أغسطس الى 5 سبتمبر 2021، حسبما علم اليوم الاثنين  من الاتحادية الجزائرية لرياضة الاحتياجات الخاصة.

 وتلقت الهيئة الفدرالية الجزائرية رسالة رسمية  من الهيئة الدولية تتضمن ضرورة تأكيد مشاركة الفريقين الوطنيين لكرة الجرس في الالعاب البرالمبية بطوكيو ، قبل غلق قائمة  المشاركين، لترسم بذلك  تأهل منتخبي الرجال والسيدات الى الموعد الاولمبي.    

وتوج المنتخبان الجزائريان بلقب البطولة  الافريقية التي جرت بمصر في مارس الماضي  والمؤهلة الى الالعاب البرالمبية طوكيو-2020   .

وعلى الرغم من تأهل اللاعبين الجزائريين ، فانه كان عليهم انتظار قرار اللجنة الاولمبية البرالمبية للفصل النهائي و الرسمي في موضوع  التأهل الى برالمبياد -2020 .

 وتنص قوانين الدورة التأهيلية  للألعاب البرالمبية التي تشرف على منافستها الاتحادية الدولية لرياضات ضعاف البصر، ان اعتماد المنافسة رسميا ، مرهون بمشاركة  ما لا يقل عن اربعة منتخبات وهو ما لم يحدث في دورة مصر  حيث اقتصرت المشاركة على  الجزائر، مصر والمغرب بعد انسحاب في اللحظات الاخيرة ، لمنتخبين إثنين واللذين سبق ان أكدا مشاركتهما.  

وبهذا التأهل -وهو الثاني بعد طبعة- 2016 بالبرازيل- ، اكد المنتخبان الجزائريان  لكرة الجرس تفوقهما على الصعيد القاري ، برصيد 8 القاب افريقية للرجال في تسع طبعات والثالث على التوالي عند السيدات.

جدير ذكره ان  البلدان المتأهلة لموعد طوكيو عند الرجال هي : الجزائر ، ليتوانيا ، البرازيل ، اليابان (البلد  المنظم)، المانيا ، بلجيكا، الولايات المتحدة الامريكية، الصين، تركيا  واوكرانيا .   

 وعند السيدات تأهلت كل من الجزائر و تركيا ( بطلة اولمبية)، روسيا  ( بطلة العالم)، البرازيل، الولايات المتحدة الامريكية، الصين ، استراليا، كندا واليابان ( البلد المنظم).

 

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العاب برالمبية 2020 : اللجنة الدولية البرالمبية ترسم تأهل المنتخبين الجزائريين رجال وسيدات لكرة الجرس لموعد طوكيو
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 16:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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