العاب برالمبية 2020 : اللجنة الدولية البرالمبية ترسم تأهل المنتخبين الجزائريين رجال وسيدات لكرة الجرس لموعد طوكيو

بون - رسمت اللجنة الدولية البرالمبية، تأهل المنتخبين الجزائريين (رجال وسيدات)الى الألعاب البرالمبية بطوكيو، التي اعيد برمجتها من 24 أغسطس الى 5 سبتمبر 2021، حسبما علم اليوم الاثنين من الاتحادية الجزائرية لرياضة الاحتياجات الخاصة .

وتلقت الهيئة الفدرالية الجزائرية رسالة رسمية من الهيئة الدولية تتضمن ضرورة تأكيد مشاركة الفريقين الوطنيين لكرة الجرس في الالعاب البرالمبية بطوكيو ، قبل غلق قائمة المشاركين، لترسم بذلك تأهل منتخبي الرجال والسيدات الى الموعد الاولمبي.

وتوج المنتخبان الجزائريان بلقب البطولة الافريقية التي جرت بمصر في مارس الماضي والمؤهلة الى الالعاب البرالمبية طوكيو-2020 .

وعلى الرغم من تأهل اللاعبين الجزائريين ، فانه كان عليهم انتظار قرار اللجنة الاولمبية البرالمبية للفصل النهائي و الرسمي في موضوع التأهل الى برالمبياد -2020 .

وتنص قوانين الدورة التأهيلية للألعاب البرالمبية التي تشرف على منافستها الاتحادية الدولية لرياضات ضعاف البصر، ان اعتماد المنافسة رسميا ، مرهون بمشاركة ما لا يقل عن اربعة منتخبات وهو ما لم يحدث في دورة مصر حيث اقتصرت المشاركة على الجزائر، مصر والمغرب بعد انسحاب في اللحظات الاخيرة ، لمنتخبين إثنين واللذين سبق ان أكدا مشاركتهما.

وبهذا التأهل -وهو الثاني بعد طبعة- 2016 بالبرازيل- ، اكد المنتخبان الجزائريان لكرة الجرس تفوقهما على الصعيد القاري ، برصيد 8 القاب افريقية للرجال في تسع طبعات والثالث على التوالي عند السيدات.

جدير ذكره ان البلدان المتأهلة لموعد طوكيو عند الرجال هي : الجزائر ، ليتوانيا ، البرازيل ، اليابان (البلد المنظم)، المانيا ، بلجيكا، الولايات المتحدة الامريكية، الصين، تركيا واوكرانيا .

وعند السيدات تأهلت كل من الجزائر و تركيا ( بطلة اولمبية)، روسيا ( بطلة العالم)، البرازيل، الولايات المتحدة الامريكية، الصين ، استراليا، كندا واليابان ( البلد المنظم).