كرة القدم/الرابطة الأولى-اتحاد الجزائر: تعيين عنتر يحي كمدير رياضي جديد

الجزائر- تم تعيين المدافع الدولي الجزائري السابق، عنتر يحي، في منصب المدير الرياضي لنادي اتحاد الجزائر لكرة القدم، مع حوزته على "بطاقة بيضاء في التسيير الفني للفريق"، حسبما أعلنه يوم الجمعة، عاشور جلول، الرئيس المدير العام لمجمع "ساربور"، المالك لأغلبية أسهم النادي العاصمي.

وصرح جلول على أمواج إذاعة الجزائر قائلا: "لقد اتفقنا على كل الأمور مع عنتر يحي، الذي سيكون حاضرا بالجزائر مع نهاية فترة الحجر الصحي. تحدثنا معا حول المشروع الرياضي وخاصة هدف التنافس على الأدوار الأولى بداية من الموسم المقبل".

وبهذا سيخوض قائد "الخُضر" سابقا ثاني تجربة له كمسير في عالم كرة القدم، بعدما تولى منصب المناجير العام لنادي أورليون الفرنسي (الدرجة الثانية) بين 2016 و 2019.

وأضاف الرجل الأولى في بيت الاتحاد: "سيتمتع عنتر يحي بالورقة البيضاء سيما في تعيين المدرب القادم وسيكون الناطق الرسمي للفريق والمسؤول الأول في المجال الرياضي وكذا المسؤول المستقبلي لمركز التكوين.

وجرى الاتفاق الرسمي على تعيين يحي (38 سنة) أمس الخميس، خلال أشغال الجمعية العامة المنعقدة بمقر مجمع "ساربور" بالجزائر، حيث كشف عاشور جلول، عن تركيبة مجلس الإدارة الجديد الذي يترأسه، و يضم ثمانية أعضاء من بينهما اثنين من "الحرس القديم" : سعيد عليق كممثل للنادي الهاوي و كمال حسينة.

وحول إمكانية اللجوء إلى تخفيض أجور اللاعبين، بسبب تعليق البطولة جراء تفشي جائحة كورونا فيروس، أفاد عاشور جلول أنه تخذ قراره.

"إذا تم تمديد الحجر الصحي إلى ما بعد 14 مايو، سنضطر لاتخاذ إجراءات استثنائية تتمثل في تقليص الأجور بنسبة 45 و 50 %. لن نستطيع صرف أجور اللاعبين والبطولة متوقفة"، بهذا ختم المسؤول حديثه.

وحاز مجمع تسيير موانئ الجزائر "ساربور" على غالبية أسهم الشركة الرياضية ذات الأسهم لفريق اتحاد العاصمة (SSPA/USM Alger), بعد أن اشترى 34ر94 في المائة من أسهم النادي العاصمي, من مالكه "مؤسسة الأشغال العمومية ETRHB" لصاحبه علي حداد المتواجد رهن الحبس, وهي الوضعية التي تحمل تبعاتها النادي العاصمي.