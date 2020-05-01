فيروس كورونا/كرة القدم: استئناف منافسات كأس الجزائر مباشرة بعد رفع الحجر الصحي

وكتبت الهيئة الفدرالية في بيان لها على موقعها الرسمي : ''تستأنف منافسات كأس الجزائر لكرة القدم للموسم الحالي, بإجراء بقية اللقاءات: الدور ربع النهائي إياب, الدور نصف النهائي والنهائي''.
ومن جهة أخرى, أكد بيان الفاف أن منافسات كأس الجزائر للسيدات والفئات الشابة ستجرى الموسم القادم قبل انطلاق البطولات المحلية بعد فترة التحضيرات. أما البطولات المحلية لفئة الرديف والسيدات أكابر, الفئات الصغرى ''ذكور وإناث" وكرة القدم داخل القاعة فإن الموسم قد انتهى بالنسبة لهم.
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كما تقرر فرض تدريبات مغلقة وذلك تطبيقا للإجراءات الأمنية والوقائية التي أصدرتها السلطات العمومية، بسبب الوضع الصحي الحالي بعد تفشي وباء فيروس كورونا.
أما فرضية إجراء اللقاءات دون جمهور ستكون وفقًا لطرق رفع الحجر الصحي وغيرها من القرارات التي ستتخذها السلطات الصحية.