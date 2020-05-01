وزير الاتصال يعرب عن شكره للصحفيين وعمال قطاع الاعلام على مجهوداتهم في سبيل تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة -

الحجر الصحي: فنانون يشتركون في فيديو كليب ترفيهي وتحسيسي -

شركة توسيالي تتحصل على شهادة مطابقة المعايير الدولية في إنتاج الأنابيب الحديدية الخاصة بقطاع المحروقات -

لباطشة: رسالة الرئيس تبون للعمال تحمل أجوبة لا لبس فيها لانشغالاتهم -

فيروس كورونا/كرة القدم: استئناف منافسات كأس الجزائر مباشرة بعد رفع الحجر الصحي -

إيليزي/رمضان: العمل الخيري تكريس لأجمل صور التكافل الاجتماعي -

تضامن الجزائر اليوم يجسد دفاعها عن حق الشعوب في الوجود والحرية -

تسليم 154 طن من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر الجزائري للشعب الصحراوي -

الصحراء الغربية: ارتياح للنتائج الايجابية المسجلة حتى الان للوقاية من جائحة كورونا -

قسنطينة: البحث العلمي حليف للقضاء على كوفيد-19 -

ارتفاع محسوس في عدد التحاليل اليومية للكشف عن الفيروس بمخابر معهد باستور -

أدرار: عادات شعبية راسخة ومتوارثة بين الأجيال في شهر الصيام -

الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية -

رزيق يعاين مدى تطبيق التدابير الوقائية لدى تجار الحلويات التقليدية ببوفاريك -

جراد يحيي العمال الساهرين على بناء الجزائر الجديدة -

الرئيس تبون: الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال -

بوقادوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه من جنوب افريقيا وليبيا وتونس وفرنسا -

الجزائر تشدد على أهمية الالتزام الكامل لدول أوبك+ باتفاق خفض الإنتاج النفطي -

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد العالمي للعمال -