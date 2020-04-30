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الدوري الماسي لألعاب القوى: ملتقى لوزان لن يقام في أغسطس المقبل

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 13:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 26 مرات
الدوري الماسي لألعاب القوى: ملتقى لوزان لن يقام في أغسطس المقبل

لوزان (سويسرا) - انضم ملتقى لوزان، المرحلة الثامنة من الدوري الماسي لألعاب القوى، إلى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي وباء كورونا المستجد، وذلك بعدما أعلن المنظمون اليوم الخميس بأنه لن يقام في أغسطس كما كان مبرمجا من قبل.

 وقال المنظمون في بيان اليوم: "لقد اضطررنا الى اتخاذ قرار عدم اقامة لقاء +أثليتيسيما+ في 20 أغسطس، وذلك على الرغم من الإعلان عن تخفيف التدابير التي اتخذت من قبل السلطات السويسرية في مواجهتها لفيروس كوفيد-19".

 أوضحوا أيضا أنه: "من المستحيل حاليا السماح بتواجد عدد كبير من الأشخاص في منطقة محدودة بحلول نهاية أغسطس في ظل تجنب التجمعات الكبيرة'' وأضافوا أنهم يدرسون "ما هي البدائل والصيغ التي لا يزال من الممكن وضعها في الاعتبار من أجل منح الرياضيين فرصة التنافس".

 وكان من المفترض أن ينطلق الدوري الماسي في 17 أبريل من الدوحة، لكن "كوفيد-19" أحدث فوضى في الرزنامة وأدى الى تأجيل مراحل قطر، شنغهاي، الصين في مدينة أخرى لم تكن محددة، ستوكهولم، روما والرباط، قبل أن تنضم لوزان الى اللائحة الخميس.

كما قرر منظمو ملتقى أوسلو بيسليت المقرر في 11 يونيو، استضافة مسابقة ألعاب قوى بديلة تحت الأنظمة النرويجية لمكافحة فيروس كورونا، في الموعد الأصلي للقاء أوسلو في 11 يونيو، وبالتالي لن يكون ضمن رزنامة الدوري الماسي.

وفي ظل التعديل الذي طرأ على الرزنامة، أصبح لقاء لندن المقرر في الرابع من يوليو، الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الدوري الماسي.

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الدوري الماسي لألعاب القوى: ملتقى لوزان لن يقام في أغسطس المقبل
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 13:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 26 مرة   شارك

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