وزارة الشباب والرياضة تتعهد بمرافقة الاتحادية الجزائرية للدراجات

الجزائر- تعهد وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, بتقديم كل الدعم للاتحادية الجزائرية للدراجات في كل نشاطاتها الرامية الى "إعادة مجد الملكة الصغيرة" في الجزائر.

وأوضحت الهيئة الفدرالية في بيان لها نشرته سهرة الاثنين أن الوزير تطرق خلال لقاء جمعه في نفس اليوم برئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات, خير الدين برباري, "الى العديد من النقاط المرتبطة باختصاص الدراجات وسبل تطويره عبر الوطن."

كما تم استعراض عدة مواضيع متعلقة بوضعية رياضيي النخبة الوطنية, خاصة منهم المدعوون للدفاع عن الالوان الوطنية في مختلف المنافسات الدولية, خلال فترة الحجر الصحي, علاوة على المنافسات الدولية التي تعول الهيئة الفدرالية تنظيمها.

كما كانت هذه المناسبة فرصة امام مسؤول الاتحادية لتقديم وضعية عامة عن الاختصاص والوسائل التي ينبغي توفرها من أجل ترقيته.

"وتحدث برباري أيضا مع وزير الشباب والرياضة عن مواضيع اخرى تخص المواهب الشابة والتكفل بهم ومكانة الاتحادية الجزائرية للدراجات بين الهيئات الدولية وعلاقتها مع الرابطات الولائية ومشكل انعدام مقر اجتماعي لائق و المنشآت التي هي في طور الانجاز, على غرار مضمار معسكر", يختم نفس المصدر.