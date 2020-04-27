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الطبعة الأولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020: الجزائرية إيمان بوعريشة تنال المركز الثاني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 16:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
الطبعة الأولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020: الجزائرية إيمان بوعريشة تنال المركز الثاني

الجزائر- نالت المصارعة الجزائرية إيمان بوعريشة المرتبة الثانية في ختام منافسات الطبعة الاولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020  (رجال وسيدات), التي اقيمت عن بعد , بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19), حسب النتائج الفنية التي نشرها الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ في صفحته الرسمية على الفايسبوك.

و تقدمت بوعريشة مواطنتها ليندة يماني صاحبة المركز الثالث في المنافسة فيما عاد لقب البطولة عند السيدات للمصارعة المغربية إلهام البور قادي.

اما لدى الرجال, فتوج المغرب باللقب العربي بفضل المصارع رضوان التزاريني , متبوعا بمحمد وصفي عيد من الاردن وحسن صبيح من فلسطين وهذا من مجموع 10 مراكز  جرى ترتيبها في المسابقة التي تحصلت فيه الجزائر من خلال ممثلها هشام رياج , على الصف الثامن.

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وشارك في البطولة رياضيون تتراوح اعمارهم ما بين 18 و 40 سنة.

ومُنحت للفائزين بالمراتب الثلاث الأولى جوائز مالية , حيث حصل صاحب المركز الاول على مبلغ  200 دولار والمركز الثاني على 150 دولار  و75 دولار  لصاحب المركز الثالث والرابع, حسب الهيئة العربية  لرياضات الكيك  بوكسينغ.

وخاض المشاركون, منافسات ثلاثة اختصاصات قتالية وهي الفول كونتكات , لوكيك و كي ون , عبر ارسال فيديوهات من مقر  إقامتهم لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة , بدون تركيب أو مؤثرات صوتية.

ومنعت اللجنة المنظمة خلال هذا الموعد الرياضي" أي حركات استعراضية  والزمت الرياضي على ارتداء لباس رياضي خاص بالكيك بوكسينغ , حسب الاسلوب الذي يرغب في تقديمه."

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 16:24
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الطبعة الأولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020: الجزائرية إيمان بوعريشة تنال المركز الثاني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 16:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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