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كرة القدم: الانتهاء قريبا من إعداد مشروع تعديل القوانين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 13:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
كرة القدم: الانتهاء قريبا من إعداد مشروع تعديل القوانين

الجزائر - سيتم الانتهاء قريبا من مشروع تعديل قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) ، طبقا لورقة الطريق التي وضعتها الاتحادية الدولية للعبة ( الفيفا)، حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت.

  واعتمد مشروع تعديل هذه القوانين ، عشية زيارة ممثلي الهيئة الدولية في ديسمبر 2019 . وسيقوم اعضاء الجمعية العامة خلال التجمعات الجهوية التي ستنظم عقب آزمة وباء كورونا( كوفيد - 19)،  بإثراء هذه القوانين.

واوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ان مشروع تعديل  هذه القوانين ، مرّ بمراحل  وينبغي ان تصادق عليه  الهيئة الدولية في اواخر شهر ابريل الجاري.

واشارت الفاف الى ان مرحلة إثراء مشاريع  القوانين / قانون الانتخابات/  لدى اعضاء الجمعية العامة الذي كان من المقرر في شهر مايو، قد أُجل الى تاريخ لاحق بسبب جائحة كورونا.

واخيرا ، أعلنت الفاف عن انعقاد  الجمعية العامة العادية لها  للمصادقة على القوانين  الانتخابية، المصادقة على القوانين  التشريعية الموجودة وانتخاب لجان الانتخابات في مطلع شهر يونيو .  ومن المحتمل تأجيل هذا التاريخ بسبب الازمة الصحية التي يعرفها العالم حاليا.  

 

 

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كرة القدم: الانتهاء قريبا من إعداد مشروع تعديل القوانين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 13:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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