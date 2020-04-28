كرة القدم: الانتهاء قريبا من إعداد مشروع تعديل القوانين

الجزائر - سيتم الانتهاء قريبا من مشروع تعديل قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) ، طبقا لورقة الطريق التي وضعتها الاتحادية الدولية للعبة ( الفيفا)، حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت.

واعتمد مشروع تعديل هذه القوانين ، عشية زيارة ممثلي الهيئة الدولية في ديسمبر 2019 . وسيقوم اعضاء الجمعية العامة خلال التجمعات الجهوية التي ستنظم عقب آزمة وباء كورونا( كوفيد - 19)، بإثراء هذه القوانين.

واوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ان مشروع تعديل هذه القوانين ، مرّ بمراحل وينبغي ان تصادق عليه الهيئة الدولية في اواخر شهر ابريل الجاري.

واشارت الفاف الى ان مرحلة إثراء مشاريع القوانين / قانون الانتخابات/ لدى اعضاء الجمعية العامة الذي كان من المقرر في شهر مايو، قد أُجل الى تاريخ لاحق بسبب جائحة كورونا.

واخيرا ، أعلنت الفاف عن انعقاد الجمعية العامة العادية لها للمصادقة على القوانين الانتخابية، المصادقة على القوانين التشريعية الموجودة وانتخاب لجان الانتخابات في مطلع شهر يونيو . ومن المحتمل تأجيل هذا التاريخ بسبب الازمة الصحية التي يعرفها العالم حاليا.