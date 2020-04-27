الطبعة الاولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020 : تمديد فترة التسجيلات الخاصة بالفئات الشابة حتى 30 ابريل الجاري

وكان أعضاء اللجنة المنظمة والفنيين قد اغلقوا باب التسجيلات الاسبوع الماضي مع نشر قوانين منافسات الفئات الشابة ، الا انه ونظرا لكثرة طلبات الرياضيين الشباب للانضمام الى المنافسة، مددت فترة التسجيلات حتى 30 ابريل الجاري ، حسبما أوضحه الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ.
ويخوض المشاركون، منافسات ثلاثة اختصاصات قتالية وهي الفول كونتكات ، لوكيك و كي ون ، عبر ارسال فيديوهات من محل اقامتهم لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة ، بدون تركيب أو مؤثرات صوتية.
وشددت الهيئة العربية للاختصاص على ضرورة التقيد بقوانين البطولة ،حيث "يمنع أي حركات استعراضية كما يتوجب التزام الرياضي باللباس الرياضي الخاص بالكيك بوكسينغ ، حسب الاسلوب الذي يرغب الرياضي في تقديمه.