الطبعة الاولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020 : تمديد فترة التسجيلات الخاصة بالفئات الشابة حتى 30 ابريل الجاري

الجزائر - قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للشدو كيك بوكسينغ لفئة الشباب والناشئين ، تمديد فترة التسجيلات حتى 30 ابريل الجاري وهذا بناء على رغبة الكثير من المشاركين في المسابقة التي ستقام عن بعد بسبب جائحة كورونا، حسبما أكده الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ اليوم الثلاثاء في صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وكان أعضاء اللجنة المنظمة والفنيين قد اغلقوا باب التسجيلات الاسبوع الماضي مع نشر قوانين منافسات الفئات الشابة ، الا انه ونظرا لكثرة طلبات الرياضيين الشباب للانضمام الى المنافسة، مددت فترة التسجيلات حتى 30 ابريل الجاري ، حسبما أوضحه الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ.

ويخوض المشاركون، منافسات ثلاثة اختصاصات قتالية وهي الفول كونتكات ، لوكيك و كي ون ، عبر ارسال فيديوهات من محل اقامتهم لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة ، بدون تركيب أو مؤثرات صوتية.

وشددت الهيئة العربية للاختصاص على ضرورة التقيد بقوانين البطولة ،حيث "يمنع أي حركات استعراضية كما يتوجب التزام الرياضي باللباس الرياضي الخاص بالكيك بوكسينغ ، حسب الاسلوب الذي يرغب الرياضي في تقديمه.