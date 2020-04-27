كاراتي دو/ الجزائر: وفاة المصارع الدولي محمد تيغا عن عمر ناهز 26 سنة

كوفيد-19 : مغادرة قرابة 100 شخص مستشفيات وهران بعد تماثلهم للشفاء -

اليوم الوطني للأشخاص المسنين: إطلاق حملة تضامنية مع فئة المتقاعدين المسنين -

حوادث الطرقات: وفاة 21 شخصا وإصابة 791 آخرين خلال أسبوع -

تنصيب البروفيسور عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات -

الشعب الصحراوي سيواصل النضال ضد الاحتلال الاستعماري المغربي -

انخفاض أسعار النفط بفعل تقلص طاقة التخزين العالمية وضعف الطلب -

وزارة الشؤون الدينية: تحديد زكاة الفطر لهذه السنة بـ 120 دج -

بشار: انطلاق دراسة لتهيئة ركام الفحم قريبا بالقنادسة -

إقتراح إجراء خمسة تبديلات عندما تعاود المسابقات الكروية أنشطتها -

حماية المسنين: وضع آلية للتبليغ عن أي سوء معاملة أو إهمال في حق الأشخاص المسنين -

مركز للكشف عن كوفيد-19 قريبا ببشار -

انعكاسات أزمة كورونا على السياحة محور لقاء السيد مرموري مع مهني القطاع -

مناطق الظل: لجان أحياء في الواجهة للتوعية بأهمية الحجر الصحي -

تيزي وزو: قرى إيرجن مجندة من أجل الحجر الصحي والتضامن -

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي -

نفط: أوبك+ ستعمل على مراقبة الالتزام بتنفيذ اتفاق تخفيض الانتاج -

الجزائر العاصمة: ارتياح كبير لدى المواطنين والتجار بعد توسيع قطاعات النشاط التجاري -

اليمن: غريفيث يعرب عن قلقه بشأن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي -

فيروس كورونا : تسجيل 135حالة جديدة مؤكدة و 7 وفيات جديدة في الجزائر -