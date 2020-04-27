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كاراتي دو/ الجزائر: وفاة المصارع الدولي محمد تيغا عن عمر ناهز 26 سنة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 12:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

الجزائر - توفي مصارع الكاراتي دو الدولي الجزائري، محمد تيغا اول امس الأحد ، إثر حادث منزلي ، حسبما علم اليوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

واحرز الفقيد المنتمي لنادي شباب الشراقة،  اللقب الوطني - كوميتي عدة مرات في وزن اقل من 63 كلغ .

ووري الفقيد التراب امس الاثنين بمقبرة  حسناوة بالشراقة .

وتلقت الهيئة الفدرالية العديد من رسائل التعزية ، سيما من طرف نظيرتها التونسي .

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كاراتي دو/ الجزائر: وفاة المصارع الدولي محمد تيغا عن عمر ناهز 26 سنة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 12:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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