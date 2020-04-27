كاراتي دو/ الجزائر: وفاة المصارع الدولي محمد تيغا عن عمر ناهز 26 سنة

واحرز الفقيد المنتمي لنادي شباب الشراقة، اللقب الوطني - كوميتي عدة مرات في وزن اقل من 63 كلغ .
ووري الفقيد التراب امس الاثنين بمقبرة حسناوة بالشراقة .
وتلقت الهيئة الفدرالية العديد من رسائل التعزية ، سيما من طرف نظيرتها التونسي .
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - توفي مصارع الكاراتي دو الدولي الجزائري، محمد تيغا اول امس الأحد ، إثر حادث منزلي ، حسبما علم اليوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.
واحرز الفقيد المنتمي لنادي شباب الشراقة، اللقب الوطني - كوميتي عدة مرات في وزن اقل من 63 كلغ .
ووري الفقيد التراب امس الاثنين بمقبرة حسناوة بالشراقة .
وتلقت الهيئة الفدرالية العديد من رسائل التعزية ، سيما من طرف نظيرتها التونسي .