إقتراح إجراء خمسة تبديلات عندما تعاود المسابقات الكروية أنشطتها

جنيف - اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة المعمول بها حاليا عندما تعاود المسابقات الكروية أنشطتها بعد التوقف الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال الـ (فيفا) في بيان له اليوم الاثنين "عندما تعاود المسابقات أنشطتها سيكون الجدول مزدحما مع عدد أكبر من المباريات من الأوقات العادية.. وسلامة اللاعبين هي أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الدولي.. وما يقلق هو النسق المتصاعد للمباريات الذي يمكن أن يعزز من مخاطر إمكانية إصابات اللاعبين".

وتم نقل الاقتراح إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم /ايفاب/ الذي يشرع قوانين اللعبة من أجل اعتماده رسميا قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مختلف البطولات المحلية الوطنية.

وأوضح (فيفا) أنه أوعز إلى /ايفاب/ اقتراحا يقضي "بتغيير المادة 3 من قانون اللعب مؤقتا من أجل السماح بعدد أكبر من البدلاء".. مضيفا أنه ستتمكن الفرق بالتالي من إجراء خمسة تبديلات خلال الوقت الأصلي بالإضافة إلى بديل سادس في الوقت الإضافي.

وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة اللاعبين لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات التي سيواجهونها في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يدرس مجلس الاتحاد الدولي للعبة اقتراح الـ (فيفا) بسرعة لأن بعض البطولات الأوروبية تنوي العودة واستئناف اللعب في وقت قريب.