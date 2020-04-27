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كرة القدم: "وزارة الصحة هي المخولة الوحيدة لاقرار عودة المنافسات"

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 14:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرات
كرة القدم: &quot;وزارة الصحة هي المخولة الوحيدة لاقرار عودة المنافسات&quot;

الجزائر - أكد الناطق الرسمي لرابطة كرة القدم المحترفة, فاروق بلقيدوم, أن وزارة الصحة هي المخولة الوحيدة لمنح الضوء الأخضر من أجل استئناف المنافسات.

وأوضح بلقيدوم في تصريح لموقع "دي زاد فوت" : "ننتظر قرار كل من وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة, ونحن كرابطة محترفة لكرة القدم, لا يمكننا إقرار أي شيء, ما دامت وزارة الصحة هي الوحيدة من تمتلك الصلاحيات في منح الضوء الأخضر حول استئناف منافسات الرابطتين الأولى والثانية".

وأكد المتحدث أنه وخلال الاجتماع الأخير الذي جمع الرابطة بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), لم يتم الخروج بأي قرار يتعلق باستئناف المنافسات عقب انتهاء فترة الحجر الصحي.

وأضاف : "لا يمكننا اتخاذ أي قرار حاليا كون فترة الحجر الصحي المنتظر نهايتها يوم الاربعاء, من المتوقع أن يتم تجديدها. لهذا السبب لم نحدد اي تاريخ لاستئناف البطولة ولا حتى التدريبات".

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وأفاد بلقيدوم أنه لم يتم تحديد أي اجتماع بين الرابطة والاتحادية لمناقشة قضية العودة الى النشاطات الرياضية.

واختتم قائلا : "عقد اجتماع عاجل بين مسؤولي الرابطة والفاف غير مطروح حاليا لأننا في انتظار تطورات الوضع الصحي قبل اتخاذ اي قرار".

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كرة القدم: "وزارة الصحة هي المخولة الوحيدة لاقرار عودة المنافسات"
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 14:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرة   شارك

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