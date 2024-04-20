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كرة القدم: الفيفا يمنح الاتحادات المحلية 150 مليون دولار لمواجهة أزمة وباء كوفيد 1

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 نيسان/أبريل 2020 17:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
كرة القدم: الفيفا يمنح الاتحادات المحلية 150 مليون دولار لمواجهة أزمة وباء كوفيد 1

زيوريخ - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة انه سيفرج عن 150 مليون دولار للاتحادات الأعضاء كخطوة أولى ضمن خطة انقاذ للمساعدة في مواجهة التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد 19.

وأوضح الاتحاد الدولي ،الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقرا له، في بيان الجمعة، أنه "سيفرج عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020 في الأيام المقبلة، كخطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة +كوفيد-19+".

وأضاف الفيفا أن كل الأعضاء وعددهم 211 سيتسلمون نصف مليون دولار في الأيام المقبلة بجانب أي مستحقات من 2019 و2020 لمقاومة آثار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف نشاط اللعبة وتعاني الأندية للتعامل مع الموقف مع غياب الإيرادات.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "تسبب الوباء في تحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم ومن واجب الفيفا أن يدعم كل المتضررين. هذا ينطلق من تقديم مساعدات مالية فورية للاتحادات الأعضاء ويعاني الكثير منها من أزمة مالية".

وأضاف "هذه أول خطوة ضمن خطة إنقاذ واسعة النطاق نطورها لمواجهة حالة الطوارئ بمجتمع كرة القدم".

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كرة القدم: الفيفا يمنح الاتحادات المحلية 150 مليون دولار لمواجهة أزمة وباء كوفيد 1
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 نيسان/أبريل 2020 17:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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