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التوقيع على قرار دفع "تعويضات النتائج" لصالح الرياضيين والمدربين المتألقين قاريا وعالميا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 00:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 207 مرات
التوقيع على قرار دفع &quot;تعويضات النتائج&quot; لصالح الرياضيين والمدربين المتألقين قاريا وعالميا

الجزائر - وقع وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي على المقرر المتعلق بدفع تعويضات النتائج لصالح الرياضيـين و المدربين الذين تألـقوا خلال المنافسات القارية و العالمية بعنوان السنة الفارطة وفق ما اعلنه اليوم الاثنين بيان الوزارة.

وجاء في بيان وزارة الشباب و الرياضة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك : " في إطار سياسة المرافقة و الدعم الدائمين للسلطات العمومية لفائدة رياضيي النخبة و المستوى العالي، في الرياضات الفردية و الرياضات الجماعية و رياضات ذوي الهمم العالية، قام وزير الشباب و الرياضة بالإمضـاء على المقرر المتعـلق بدفع تعويضات النتائج لصالح الرياضيين و المدربين الذين تألقوا خلال المنافسات القارية و العالمية بعنـوان السنة الفارطة" .

و أوضح نفس المصدر ان هذه التعويضات "تصب في الحسابات الخاصة بالاتحاديات الرياضية، طـبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول" .

وأشار البيان الي ان هذا القرار "يأتي  تشجيعا للرياضيــين و تخفيفا للضغط الذي يعانون منه من جـراء توقـف المنافسات في إطار الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات العمومية للوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19 )".

للتذكير لقد افتّك الرياضيون الجزائريون في جـميع الرياضات و التخصصـات والفئات خلال السنة المنصرمة، وعن جـــــدارة و اســتحقاق 1152 ميدالية منها 339 ذهبية.

كما جدد وزير الشباب و الرياضة "تهانيه و تشجيعاته الخالصة" لـهؤلاء الرياضيين، على الجهود التي بذلوها من أجل تشريف الجزائـر والإرتقاء بالرياضة الجزائرية في المنافسات القارية و العالمية.

و أخيـر، سينظم حفل رسمي على شرف هــؤلاء الرياضيين حال ما سيسمح بـه الوضع الصحي ، وفق بيان وزارة الشباب والرياضة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 18:09
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التوقيع على قرار دفع "تعويضات النتائج" لصالح الرياضيين والمدربين المتألقين قاريا وعالميا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 00:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 207 مرة   شارك

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