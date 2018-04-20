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وباء كورونا : تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 29 أبريل

  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 18:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرات
وباء كورونا : تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 29 أبريل

الجزائر - أعلنت السبت وزارة الشباب و الرياضة  عن تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 29 أبريل المقبل, بعدما تم تأجيلها في وقت سابق إلى 19 من نفس الشهر, في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا فيروس.

وجاء في بيان الوزارة : "في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا فيروس (كوفيد-19), تعلم وزارة الشباب والرياضة أن كل التدابير الوقائية المتخذة, تبقى سارية المفعول إلى غاية 29 أبريل 2020".

و ذكر البيان أن إجراءات تمديد التأجيل تخص : "غلق كل المنشآت الرياضية و المؤسسات الشبانية والترفيهية وتأجيل كل المنافسات الرياضية (البطولات الرياضية و دورات الكؤوس) في جميع الاختصاصات", إضافة إلى "تأجيل كل التربصات التحضيرية لرياضيينا و الفرق الوطنية بالخارج".

و بخصوص النشاطات الشبانية, قررت الوزارة الوصية "تعليق كل التنقلات وتبادلات الشباب بين دور وبيوت الشباب, ناهيك عن تأجيل كل نشاطات وتظاهرات الشباب, المهرجانات, اللقاءات, المعارض والصالونات على المستوى المحلي, الجهوي والوطني".

و تطرق هذا القرار أيضا إلى "تأجيل كل النشاطات المنظمة في الهواء الطلق وتأجيل كل الجمعيات العامة لهيئات التنشيط الرياضي".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت تعليمات يوم 11 مارس الفارط, لإجراء جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور إلى غاية 31 من نفس الشهر, فضلا عن تأجيل التظاهرات الرياضية المقررة بالجزائر باستثناء المؤهلة الى المحافل العالمية أو القارية أو الجهوية, قبل أن تقرر في 16 مارس التأجيل الكلي لجميع المنافسات الرياضية إلى غاية 5 أبريل و تم بعدها تمديد التعليق الي غاية 19 ابريل.

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وباء كورونا : تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 29 أبريل
  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 18:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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