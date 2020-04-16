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كاراتي دو: مشاركة الجزائر في البطولة أفرو اسيوية للكاتا

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 08:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرات

الجزائر- تشارك  الجزائر في البطولة الافرو- آسيوية للكاتا- فردي عبر الانترنت لدرء المخاطر الصحية لفيروس كورونا, حسبما اعلنه يوم الأربعاء الاتحاد الافريقي للكاراتي دو.

وأفاد موقع سبوتس نيوز  ان الموعد الرياضي سيقام خلال الفترة من 8 الى 11 مايو المقبل وتعتبر المشاركة فيها مجانا. والبلدان التي اكدت حضورها لخوض المنافسة لحد الان, وصل عددها الى 8 دول وهي :  الجزائر, السودان, تونس, الكويت, اوزباكستان , اندونيسيا , باكستان , الهند وفلسطين.

وتنشط المسابقة من خلال قيام المصارع  بتصوير الكاتا عن طريق استخدام كاميرا "ديجتال" و اختيار مكان لا يعيق  اللاعب وآمنا ومناسبا  لتأدية حركة الكاتا بشكل صحيح مع الزامه بارتداء بدلة الكاراتي , طبقا لقانون الاتحاد الدولي للعبة.

ويسمح بمشاركة الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة , مع منح شهادات رسمية معتمدة من الاتحاد الافريقي والاسيوي للفائزين من المركز الأول الى المركز الثامن.

آخر تعديل على الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 08:40
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كاراتي دو: مشاركة الجزائر في البطولة أفرو اسيوية للكاتا
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 08:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرة   شارك

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