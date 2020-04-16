كاراتي دو: مشاركة الجزائر في البطولة أفرو اسيوية للكاتا

وأفاد موقع سبوتس نيوز ان الموعد الرياضي سيقام خلال الفترة من 8 الى 11 مايو المقبل وتعتبر المشاركة فيها مجانا. والبلدان التي اكدت حضورها لخوض المنافسة لحد الان, وصل عددها الى 8 دول وهي : الجزائر, السودان, تونس, الكويت, اوزباكستان , اندونيسيا , باكستان , الهند وفلسطين.
وتنشط المسابقة من خلال قيام المصارع بتصوير الكاتا عن طريق استخدام كاميرا "ديجتال" و اختيار مكان لا يعيق اللاعب وآمنا ومناسبا لتأدية حركة الكاتا بشكل صحيح مع الزامه بارتداء بدلة الكاراتي , طبقا لقانون الاتحاد الدولي للعبة.
ويسمح بمشاركة الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة , مع منح شهادات رسمية معتمدة من الاتحاد الافريقي والاسيوي للفائزين من المركز الأول الى المركز الثامن.