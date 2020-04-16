كاراتي دو: مشاركة الجزائر في البطولة أفرو اسيوية للكاتا

كوفيد 19: الجزائر تتلقى هبة متكونة من تجهيزات طبية من الصين بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي -

فيروس كورونا: نفطال تطمئن بشأن وفرة المواد البترولية على مستوى محطات الخدمات -

تضامن: اعفاء الجمعيات من الرسوم الجمركة والرسم على القيمة المضافة -

الطارف: حريق يأتي على وحدة لصناعة النسيج ببلدية بن مهيدي -

الأزمة الصحية الحالية أدت إلى خسائر ب 50 بالمئة من رقم أعمال المجمع الجزائري للنقل البحري -

الأمم المتحدة: بمبادرة من الجزائر دعوة بنيويورك إلى التضامن الدولي لمواجهة كورونا -

كورونا: تثمين تجند الدولة ودعوة إلى المساهمة في الجهود الوطنية للحد من التداعيات -

انطلاق قوافل تضامنية يوم الخميس نحو 5 ولايات -

فيروس كورونا: صيدال تساهم في مكافحة الجائحة -

تدمير مخبأين يحتويان على 54 كيلوغراما من المواد المتفجرة و كمية من الذخيرة بتيزي وزو -

كوفيد 19: الجزائر تتلقى هبة طبية أخرى من الصين -

فيروس كورونا : تسجيل 90 حالة جديدة مؤكدة و 10 وفيات جديدة في الجزائر -

يوم العلم: الرئيس تبون يأمر بترميم جميع المساجد العتيقة في الجزائر -

يوم العلم: رئيس الجمهورية يجدد إلتزامه بنهضة شاملة تعيد الاعتبار للمدرسة الوطنية -

ولاية الجزائر: موتى وباء كورونا يدفنون كباقي الموتى عبر مختلف مقابر -

ميناء جن جن/جيجل: تراجع النشاط التجاري بنسبة 9 بالمائة بسبب جائحة كورونا -

الجزائر العاصمة: مشروع إكرام الأحبة لتسهيل إجراءات جنائز المتوفين بفيروس كورونا -

مخزونات بودرة الحليب كافية لتلبية الطلب الوطني الى غاية يناير 2021 -

20 يوما من الحجر الصحي بالبليدة: التزام بوسط المدينة ونسبي بباقي البلديات ودعوات لاستعمال الردع -