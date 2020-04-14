اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: تحديد تاريخ الجمعية العامة خلال الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية

الجزائر- سيحدد تاريخ الجمعية العامة العادية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية خلال الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للهيئة الاولمبية, حسبما علمت "وأج" من الامين العام للهيئة.

واوضح الامين العام للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية , عبد الحفيظ إيزام في تصريح "لواج" انه في حالة استمرار الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد, فسنكون مرغمين على تأجيل الجمعية العامة العادية التي لا يمكنها ان تعقد بدون اجتماع مسبق للجنة التنفيذية والمخولة لوحدها لتحديد تاريخ الجمعية العامة".

وقبل جائحة كورونا , كانت الجمعية العامة العادية للجنة الاولمبية والرياضية , مبرمجة شهر مايو المقبل , غير ان توقف كل النشاطات والتظاهرات الرياضية جراء الوضعية الصحية في الجزائر, جعل اللجنة التنفيذية للهيئة الاولمبية تؤجل الاجتماع.

ومن المقرر ان يعقد اجتماع اللجنة التنفيذية "للكوا" اولا من اجل التطرق لمسالة شغور منصب الرئيس (عقب استقالة مصطفى براف) ثم بعدها دراسة اولية للحصيلتين المالية والادبية وايضا تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

واضاف إيزام: "يتوجب على المكلف بتسيير اللجنة الاولمبية استدعاء في ظرف 45 يوما منذ تعيينه, جمعية عامة استثنائية لانتخاب رئيس لبقية العهدة الي ما بعد الالعاب الاولمبية بطوكيو , المؤجلة ل2021 ", وحسب الامين العام فإن الفترة الفاصلة بين الجمعيتين (45 يوما) تُمكن من اعطاء فرصة للمترشحين الراغبين في تولي رئاسة الهيئة الاولمبية والذي يستوفي الشروط.

وبالنظر الى الوضعية الصحية التي تعيشها الجزائر فان الجمعية العامة العادية يمكن ان تقام منطقيا, مطلع شهر يونيو والاستثنائية في يوليو.