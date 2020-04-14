رياضات ميكانيكية/دراجات نارية (سباقات): "إجراءات أمنية ووقائية " في الأفق

الجزائر- إجتمع منظمو رالي داكار, مؤخرا بفرنسا, لوضع جملة من الإجراءات الرامية للحد من الحوادث في الراليات الطويلة وزيادة السلامة, حسبما أفادت به مجلة " اونديرو باسيون" الفرنسية.

وكتبت المجلة في احد مواضيعها الصادرة هذا الأسبوع ان اجتماعا تقنيا ضم مسؤولي الاتحادية الدولية للدراجات النارية وعدد من رؤساء الفرق الرياضات الميكانيكية , - قبل إنتشار وباء فبروس كورونا- خصص لمناقشة القواعد "الامنية " الجديدة التي ستعتمدها إحدى مراحل بطولة العالم في رالي داكار -2021 .

وركز المشاركون خلال هذا اللقاء على عدد من الإجراءات الوقائية, "ستُعتمدُ على المدى القصير, وهو ناتج على ما افرزته الوضعية الوبائية لفيروس كورونا والتي أدت الى تغيير المواعيد الاولى لبطولة العالم ( رالي داكار).

وفي هذا الاطار, سيتم اعداد " راد بوك" إلكتروني , حتى يتسنى لكل فريق او سائق دراجة نارية , الوصول الى نفس درجة المعلومات المدرجة فيه واستيعاب الصعوبات التي تميز الدورة ."

وأشارت المجلة الفرنسية الشهرية, الى انه سيتم اختبار "الراد بوك" في رالي المغرب المقبل-2020 ويكون مدمجا بجهاز التعقب عن بعد ( جي بي اس) وآخر ثانوي , "لكن في رالي داكار- 2012 المقبل سيستبدلُ "مرشد الطريق" بشاشة أكبر من "إيياد ميني". "

كما سيجرى اختبار آليات ميكانيكية , "للتقليل من متوسط سرعة و قوة المحرك, بحيث لا تصل السرعة الذروة الى 160 كلم في الساعة , إضافة الى اعتماد الوسائد الهوائية في اقرب وقت ممكن لحماية السائق".

وستعقد لقاءات مع الشركات المصنعة لتجريب " مشروع الوسادات الهوائية " سنة 2020 , على ان "تستخدم رسميا في رالي داكار -2021 ".

وسيكون من الضروري – حسبما أورده المصدر- ان "تتوفر لدى سائقي الدراجات النارية, ثلاث خراطيش هوائية يستعملها عند النهوض واستئناف السباق".

وللتقليل من حالات الارتطامات والاصابات عند الإبحار, سيوضع تحت تصرف سائقي الدراجات النارية -بمناسبة المرحلة الاولى لرالي داكار-2021 -التي ستنظم على شكل بطولة العالم- , أجهزة اكثر وضوحا ( اقراض مضغوطة) وإحكاما".

جدير بالذكر, ان الطبعة المقبلة لرالي داكار-2021 , للدراجات النارية والمركبات, ستعرف الاختبارات النهائية للإجراءات الأمنية المذكورة.

للإشارة تعتبر مجلة " اونديرو باسيون" الشهرية, فضاء للمعلومات الخاصة بالدراجات النارية, من اعداد فريق متخصص وهي تسلط الضوء من خلال روبورتاجات واحوارات على اهم التقنيات الحديثة التي تعرفها دراجات سباقات التحمل والقوة.

والاصدار, مُوجه أيضا لهواة الرياضات الميكانيكية ( دراجات نارية) والمنافسين , عبر منحهم مفاتيح الاختيار السليم للمركبات والمواد الخاصة بها وتوجيههم لممارسة ترفيهية ومسؤولة وتعريفهم بحقوفهم وواجباتهم.