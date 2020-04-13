جمال بلماضي: فريق جبهة التحرير الوطني "قيم نركز عليها دوما"

الجزائر - أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, جمال بلماضي, أنه كان يركز دوما على القيم التي غرسها فريق جبهة التحرير الوطني, بمناسبة الذكرى الـ62 لتأسيسه في 13 أبريل 1958.

وأوضح بلماضي في حوار مع صحيفة "بطولة" (نصف اسبوعية رياضية) في عددها الصادر الاثنين: "أبريل 1958 هي انطلاقتنا القوية, أما فيما يخص أوجه التشابه بين الفريقين, فقد وضعنا نصب أعيننا القيم, على غرار التحفيز, الإرادة, الروح القتالية, الاستثمار في المجموعة, وهي الأمور التي اتحد عليها سابقونا خلال تنقلهم الى تونس. وهذه القيم ركزنا عليها كثيرا. لا أقول اننا تحدثنا عنها خلال كأس افريقيا, لكننا ذكرنا بها في البداية عندما اقتضت الحاجة".

وتحدث بلماضي عن منتخب جبهة التحرير خلال أول لقاء له مع اللاعبين بعد ترسيمه مدربا لـ"الخضر" في أغسطس 2018, ويقول في هذا الصدد: "في 8 سبتمبر كان اول لقاء لي بالعناصر الدولية, حيث وبعد تناول وجبة العشاء, شاهدنا ربورتاج حول فريق جبهة التحرير, وهم اللاعبون الذين حررونا من خلال كرة القدم. هؤلاء الاشخاص ضحوا بالغالي و النفيس من أجل هدف نبيل من اجل ان نكون احرار في بلدنا. ويجب أن نستلهم منهم".

واعتبر أن اللاعبين, الذين شاهدوا الفيديو, واصبحوا أبطال افريقيا بعدها بسنة, حققوا الوثبة البسيكولوجية, وافاد ايضا "بالنسبة لي, فقد حققوا الـ"ديكليك", خاصة وأن كل شيء قيل في هذا الربورتاج. وركزنا على أمرين اساسيين: علاقتهم بالوطن وبالمنتخب. واكدنا لهم انه في حال عدم تقديمهم100% من امكانياتهم فإنهم قد خانوا أجدادهم. البعض لم يستوعب, وهذا مشكل, لانهم لم يفهموا ما معنى المنتخب الوطني الجزائري".

كما استغل بلماضي الفرصة للإشادة بمنتخب جبهة التحرير قائلا "كل الاحترام والتقدير لهؤلاء الرجال. للأسف نحن في فترة حجر صحي, وإلا تمنيت لو قمنا بتكريمهم".