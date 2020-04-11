افريقيا: تأجيل مباريات نصف نهائي رابطة الأبطال وكأس الكنفيدرالية الى تاريخ غير محدد

القاهرة - قررت الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف), تأجيل مباريات نصف نهائي رابطة أبطال افريقيا وكأس الكنفيدرالية, رفقة تصفيات مونديال أقل من 17 سنة (إناث) إلى تاريخ غير محدد, بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة, حسبما أوردته الهيئة على موسعها الرسمي يوم السبت.

وأوضحت الكاف في بيان لها أن القرار جاء بعد التشاور مع منظمة الصحة العالمية وذلك "بالنظر الى التطورات التي تشهدها جائحة كورونا في القارة الافريقية, سيتم الاعلان عن تواريخ اجراء اللقاءات في وقت لاحق".

وكان مقررا اجراء مباريات ذهاب منافستي الأندية ما بين 1-3 مايو (ذهاب) و 8-10 مايو (اياب), في حين فقد كانت التصفيات المؤهلة الى مونديال الفتيات (اقل من 17 سنة) مبرمجة من 1 الى 3 مايو (ذهاب) و ما بين 15 و 17 مايو 2020 (اياب).

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وتسبب تفشي فيروس كورونا, في توقف جميع المنافسات المحلية والقارية, بشكل مؤقت, من أجل الحماية من انتشار هذه الجائحة التي مست اغلب دول العالم.