كرة القدم: الجزائري مخلوفي يحتل وصافة أفضل الهدافين التاريخيين العرب في أوروبا

باريس - يحتل اللاعب الدولي الجزائري السابق لنادي سانت إيتيان الفرنسي، رشيد مخلوفي، وصافة ترتيب أفضل الهدافين التاريخيين العرب في البطولات الأوروبية الكبرى لكرة القدم، بينما يتمركز مواطنه مصطفى دحلب في الصف الخامس.

وتشمل البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى: الإسبانية، والإنجليزية، والإيطالية، والألمانية، والفرنسية.

ويعد مخلوفي (83 سنة)، من أحسن ما أنجبت الكرة الجزائرية، حيث استهل مشواره بفريق اتحاد سطيف في مطلع سنوات 1950 -أثناء وجود الجزائر تحت وطأة الاستعمار الفرنسي- قبل أن ينتدبه نادي سانت إيتيان.

فبعد بروزه مع فريقه تم استدعاؤه من طرف المنتخب الفرنسي وكان يتأهب للمشاركة في كأس العالم 1958، قبل أن يهرب سرا من فرنسا رفقة مجموعة من رفاقه ليلتحق بفريق جبهة التحرير الوطني، مساندة للثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي.

و بعد استقلال الجزائر عام 1962 عاد مخلوفي مجددا إلى فريقه سانت إيتيان، أين كان هدافا حاسما ونال عدة ألقاب.

و بالتالي احتل المدرب الوطني السابق، الوصافة في القائمة التاريخية للهدافين العرب، برصيد 143 هدفا، سجلها في الدوري الفرنسي بقميص فريقي سانت إيتيان وباستيا، خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وجاء مواطنه المهاجم مصطفى دحلب، في المركز برصيد 102 هدف، سجلها في الدوري الفرنسي بقميص فريقي باريس سان جيرمان ونيس.

وينفرد المهاجم المغربي الأسبق حسن أقصبي، بقائمة الهدافين التاريخيين العرب برصيد 173 هدفا، سجلها خلال خمسينيات القرن الماضي في الدوري الفرنسي، عندما كان يلعب لفرق نيم وريمس وموناكو.

وحل المهاجم المغربي الأسبق العربي بن مبارك في المركز الثالث برصيد 113 هدفا، سجلها في الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، والدوري الفرنسي بقميص مارسيليا، خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

و يأتي نجم منتخب مصر حاليا، محمد صلاح، في المركز الرابع برصيد 107 أهداف سجلها مع فرق ليفربول وتشلسي الإنجليزيين وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وإن كانت لديه الأفضلية للارتقاء في القائمة، حيث يبلغ من العمر 27 عاما فقط، ولديه عدة سنوات في الملاعب قد تمكنه من تحطيم رقم أقصبي.