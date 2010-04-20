كوفيد-19: الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تجمع ازيد من مليون أورو من التبرعات

الجزائر - جمع الحساب الخاص للمساعدة والتضامن الذي فتحته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أزيد من مليون أورو من التبرعات, حسبما صرح الجمعة مسؤول الاتصال للاتحاد صالح باي عبود.

وأوضح السيد عبود على أمواج الإذاعة الوطنية "ان المبلغ فاق مليون أورو. وهذا بفضل مساهمة الجميع بما في ذلك الرابطات الجهوية. وبالنسبة للنوادي المحترفة فقد تنازلت عن حصتها في الحقوق التلفزية. وساترك لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي شرف الإفصاح عن المبلغ بالضبط قريبا. وسيتم دفع المبلغ الذي تم جمعه في حساب التضامن الذي فتحته السلطات العمومية ".

وتقرر فتح هذا الحساب من طرف أعضاء المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الاجتماع الشهري الأخير الذي عُقد بصفة استثنائية عن طريق ندوة مرئية عن بعد برئاسة خير الدين زطشي.

وقررت الرابطة المحترفة لكرة القدم التي أعلنت في وقت سابق عن مساهمتها ب10 مليون دينار، رفع المبلغ الى 30 مليون دينار.

و تجدر الإشارة الى انه تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1666 حالة مؤكدة, فيما سجلت 30 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الى 235 حالة وفاة, حسب الحصيلة الأخيرة التي قدمتها الخميس لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.