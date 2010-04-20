Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تجمع ازيد من مليون أورو من التبرعات

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 16:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرات
كوفيد-19: الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تجمع ازيد من مليون أورو من التبرعات

الجزائر - جمع الحساب الخاص للمساعدة والتضامن الذي فتحته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أزيد من مليون أورو من التبرعات, حسبما صرح الجمعة مسؤول الاتصال للاتحاد صالح باي عبود.

وأوضح السيد عبود على أمواج الإذاعة الوطنية "ان المبلغ فاق مليون أورو. وهذا بفضل مساهمة الجميع بما في ذلك الرابطات الجهوية. وبالنسبة للنوادي المحترفة فقد تنازلت عن حصتها في الحقوق التلفزية. وساترك لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي شرف الإفصاح عن المبلغ بالضبط قريبا. وسيتم دفع المبلغ الذي تم جمعه في حساب التضامن الذي فتحته السلطات العمومية ".

وتقرر فتح هذا الحساب من طرف أعضاء المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الاجتماع الشهري الأخير الذي عُقد بصفة استثنائية عن طريق ندوة مرئية عن بعد برئاسة خير الدين زطشي.

وقررت الرابطة المحترفة لكرة القدم التي أعلنت في وقت سابق عن مساهمتها ب10 مليون دينار، رفع المبلغ الى 30 مليون دينار.

و تجدر الإشارة الى انه تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1666 حالة مؤكدة, فيما سجلت 30 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الى 235 حالة وفاة, حسب الحصيلة الأخيرة التي قدمتها الخميس لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تجمع ازيد من مليون أورو من التبرعات
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 16:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.10

أوبك +: اتفاق من اجل تخفيض كبير للانتاج على مدار سنتين

20.04.10

فيروس كورونا : تسجيل 95 حالة جديدة مؤكدة في الجزائر

20.04.10

كوفيد-19: الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تجمع ازيد من مليون أورو من التبرعات

20.04.10

خبير: اتفاق أوبك+ سيرفع الأسعار ل"فترة وجيزة"

20.04.10

فيروس كورونا: الهلال الأحمر الجزائري يسلم 200.000 كمامة للصيدلية المركزية للمستشفيات

20.04.10

غريفيث يكشف عن مبادرة اممية لانهاء النزاع في اليمن

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.04.06

كورونا: تحديد ساعات عمل الإدارات العمومية بالولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي

20.04.07

الحجر الصحي: استجابة المواطنين بلغت 95 % على مستوى الولايات المعنية

20.04.06

كوفيد-19: الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي يتبرعون بشهر من رواتبهم

20.04.06

الوقاية من فيروس كورونا: ترحيب وامتثال لإجراءات الحجر الصحي الجزئي لسكان غرداية

20.04.07

  وباء كورونا : بنك الجزائر يتخذ إجراءات استثنائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة

20.04.07

وزارة التجارة تقرر المنع الفوري لعمليات بيع السميد المباشر للمواطنين