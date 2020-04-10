انطلاق الطبعة الاولى للبطولة العربية للشدو كيك بوكسينغ من بعيد جراء فيروي كورونا  

الجزائر - إنطلقت منافسات الطبعة الأولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020، عن بعد جراء جائحة فيروس كورونا، حسبما اعلنه المنظمون .

وسيخوض المشاركون، منافسات ثلاثة اختصاصات قتالية وهي الفول كونتكات، لوكيك و كي ون، من خلال ارسال فيديو من محل اقامة اللاعب لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، بدون تركيب او مؤثرات صوتية. ويشترط في مستهل الفيديو تعريف الرياضي بنفسه.

وأوضح المنظمون ،انه "يمنع أي حركات استعراضية مع ضرورة التقيد بالتقنيات المسموح بها قانونيا كما يتوجب التزام الرياضي باللباس الرياضي الخاص بالكيك بوكسينغ، حسب الاسلوب الذي يرغب في تقديمه.

وسيتم تقييم اداء اللاعبين من خلال لجنة حكام معتمدة وفقا للمعايير التالية : تطبيق التقنيات بشكل صحيح، السرعة ، التوازن، التوافق ، الايقاع الحركي وجمالية الاداء بصفة عامة وفي الاخير سيتم اختيار افضل 10 متسابقين، حسب الترتيب واعلان النتائج من خلال فيديو خاص بعرض على موقع الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ .

وأشار نفس المصدر الى ان البطولة ستكون مفتوحة فقط لفئة الاكابر المتراوحة اعمارهم مابين 18 و 40 سنة وهناك امكانية تعميم المشاركة مستقبلا للفئات العمرية الاخرى.

والفائزون في هذا الموعد الرياضي العربي، ستمنح لهم جوائز مالية بقيمة 200 دولار ( المركز الاول)، 150 دولار ( المركز الثاني) و 75 دولار ( المركز الثالث والرابع)، حسب نفس المصدر .