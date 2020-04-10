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وزير الشباب والرياضة ينوه بدور المتطوعين وبالحركة الجمعوية في خدمة الأشخاص دون مأوى

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 10:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
وزير الشباب والرياضة ينوه بدور المتطوعين وبالحركة الجمعوية في خدمة الأشخاص دون مأوى

الجزائر - نوه وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بمجهودات المتطوعين وناشطي الحركة الجمعوية الذين ساهموا في افتتاح ثلاث دور شباب بالجزائر العاصمة لفائدة الأشخاص دون مأوى، في فترة الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وأوضح الوزير على صفحته الرسمية على "فايسبوك" "تحية عرفان وتقدير لشباب وناشطي وعمال قطاع الشباب والرياضة لتجندهم اليومي لحماية وعناية الفئات الاكثر عرضة لعدوى وباء كورونا (كوفيد-19) الذين لا مأوى لهم يمارسون فيه حجرهم الصحي، فخور بهذا المعدن الخالص، شباب الجزائر".

وأدرج الوزير بصفحته "هاشتاغ #دور الشباب مفتوحة للأشخاص دون مأوى"، مرفوقا بفيديو يظهر الخدمات المقدمة من قبل هؤلاء النشطاء.

وفي نفس الاطار التضامني لمكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، كانت وزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت، أمس الاربعاء عبر بيان لها، عن وضع عديد الهياكل الرياضية والفندقية التابعة لها تحت تصرف خلية الأزمة المحلية لولاية الجزائر، بغرض استعمالها كمراكز للحجر العلاجي في إطار التدابير المتخذة للوقاية و محاربة هذه الجائحة، من بينها المركز الفني الوطني بسيدي موسى.

وحسب آخر حصيلة، قدمتها لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، اليوم الخميس، تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1666 حالة مؤكدة، فيما سجلت 30 حالة وفاة جديدة ما بين 31 مارس و 9 أبريل ليصل العدد الى 235 حالة وفاة.

 

آخر تعديل على الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 10:38
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وزير الشباب والرياضة ينوه بدور المتطوعين وبالحركة الجمعوية في خدمة الأشخاص دون مأوى
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 10:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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