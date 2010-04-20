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الجزائر (كوفيد-19): تأجيل تسديد الاشتراكات والغرامات (فاف)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 13:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 199 مرات
الجزائر (كوفيد-19): تأجيل تسديد الاشتراكات والغرامات (فاف)

الجزائر- تم تأجيل تسديد اشتراكات وغرامات الاندية الى غاية استئناف المنافسة, التي توقفت في تاريخ 16 مارس الفارط بسبب تفشي وباء كورونا, حسبما أعلنت عنه مساء أمس الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وأوضحت الفيدرالية على موقعها الرسمي أن "الفاف أعلمت جميع الرابطات الكروية (المحترفة, الهواة, ما بين الجهات, الجهوية والولائية) عبر تعليمة من الامين العام مؤرخة في 06/ 04/ 2020, بتأجيل دفع تكاليف الاشتراكات والغرامات المترتبة على الاندية الى غاية استئناف المنافسة وذلك نظرا للوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)".

ومددت وزارة الشباب والرياضة تعليق جميع المنافسات الرياضية, من بينها مختلف بطولات كرة القدم الى غاية 19 أبريل الجاري, بسبب الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد و العالم.

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وحسب آخر حصيلة أمس الثلاثاء للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, فقد تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1.468 حالة مؤكدة, فيما سجلت 20 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الى 193 حالة وفاة.

آخر تعديل على الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 10:12
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الجزائر (كوفيد-19): تأجيل تسديد الاشتراكات والغرامات (فاف)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 13:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 199 مرة   شارك

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