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الجزائر(كوفيد-19) تضامن: الرابطة المحترفة لكرة القدم ترفع مساهمتها الى 30 مليون دينار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 08:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات

الجزائر - قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم أن ترفع إلى 30 مليون دينار جزائري مساهمتها في الصندوق الخاص بالتضامن، الذي أنشأته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أكدته هذه الهيئة الكروية على موقعها الرسمي يوم الثلاثاء.

و أوضح ذات المصدر أن الرابطة قد قامت خلال الاجتماع الاخير لمكتبها التنفيذي الذي تم يوم الأربعاء الماضي بتحديد مساهمتها الموجهة للحساب الخاص بالمساعدة التضامنية الذي فتحته الاتحادية ب10 مليون دينار.

و أكد بيان لهذه الهيئة الكروية أن قرار رفع المساهمة "قد اتخذته الرابطة بعد عملية تشاور مع نوادي الرابطة الأولى المحترفة التي دعيت للمساهمة في هذه الحركة التضامنية حيث تلقى جميع الرؤساء هذه المبادرة بارتياح ودعموا مسعى الرابطة و الاتحادية".

كما أوضحت الهيئة المسيرة للمنافسة, أن "ال20 مليون دينار الإضافية سيتم اقتطاعها من الفصل الخاص بالحقوق التلفزية وسيتم اقتطاع هذا المبلغ فيما بعد من المبالغ المستقبلية التي سيتم دفعها للأندية".

في هذا الصدد أشار رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار اليوم الثلاثاء لوسائل الإعلام "انه سيتصل برؤساء الأندية من اجل إيجاد صيغة تسمح انطلاقا من المداخيل المالية للتلفزة الوطنية موسم 2019-2020، بزيادة مساهمة الرابطة المحترفة لكرة القدم".

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الجزائر(كوفيد-19) تضامن: الرابطة المحترفة لكرة القدم ترفع مساهمتها الى 30 مليون دينار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 08:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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