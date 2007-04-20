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مستغانم: دورة في الشطرنج عبر الانترنت بين 10 و14 أبريل الجاري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نيسان/أبريل 2020 12:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
مستغانم: دورة في الشطرنج عبر الانترنت بين 10 و14 أبريل الجاري

 مستغانم - ستنتظم بمستغانم دورة في رياضة الشطرنج عبر الأنترنت بين 10 و14 أبريل الجاري، حسب ما علم من المنظمين.

وأوضح المصدر أن الدورة ستقام في منافستي الشطرنج الخاطف "البليتز" (3 دقائق وثانيتين إضافيتين) والسريع "الرابيد" (10 دقائق و5 ثواني إضافية) وهي مفتوحة لكل ممارسي هذه الرياضة الفكرية بولاية مستغانم.

ودعت مديرية الشباب والرياضة والرابطة الولائية للشطرنج والرابطة الولائية للرياضة الجوارية (الجهات المنظمة) الراغبين في المشاركة إلى التسجيل في المسابقة التي ستقام لمدة 5 أيام عبر الموقع الإلكتروني للعبة الشطرنج عن بعد lichess.org يضيف ذات المصدر.

وتهدف هذه الدورة التي تحمل شعار "من داري نلعب" إلى رفع قدرات اللاعبين المحليين وتحسين مستواهم الفني والاستعداد لمختلف المنافسات المقبلة فضلا عن خلق جو رياضي تنافسي بين هواة ومحترفي الشطرنج في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد مع الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

كما ستساهم هذه الدورة الترفيهية في الحفاظ على مستوى اللاعبين الذين تأثروا بهذه الإجراءات الاحترازية ولاسيما تأجيل المنافسات الرياضية، علما وأن الرابطة الولائية للشطرنج تضم 10 أندية لهذه اللعبة الفكرية وأزيد من 100 ممارس، كما أشار إليه المنظمون.

 

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مستغانم: دورة في الشطرنج عبر الانترنت بين 10 و14 أبريل الجاري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نيسان/أبريل 2020 12:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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