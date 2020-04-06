مبارزة : عناصر المنتخب الجزائري تتبرع بمنحها للحد من آثار أزمة كورونا

الجزائر - قررت عناصر المنتخب الجزائري للمبارزة التبرع بالمنح والعلاوات التي تحصلت عليها من خلال النتائج المحققة خلال الموسم الرياضي بهدف "المساهمة في الحد من آثار أزمة وباء كورونا".

وأوضحت الاتحادية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" : "قرر لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني المساهمة في الجهود الوطنية للحد من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) وذلك بالتبرع بمبلغ مالي من علاوات النتائج المحققة خلال الموسم الرياضي".

وحسب ذات البيان، "سيتم دفع هذا المبلغ في حسابات التضامن +كوفيد-19+ المفتوحة لهذا الغرض".

ويرغب لاعبو ولاعبات الفريق الجزائري للمسايفة ان تكون هذه المبادرة "انعكاسا لروح الاخوة والتضامن والمساعدة الاجتماعية التي يتميز بها الشعب الجزائري، واليقين يحذوهم أن الجزائر ستتمكن من تخطي هذه الأزمة الصحية بأقل الأضرار".

وحسب آخر احصائيات قدمتها أمس الأحد لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، فقد بلغ عدد الاصابات عبر ربوع الوطن 1320، منها 152 حالة وفاة.