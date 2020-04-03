الرابطة الأولى (اتحاد العاصمة): "المفاوضات مع عنتر يحي في تقدم جيد" (عاشور جلول)

اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام: تطلع إلى مستقبل خال من آلات القتل العشوائي -

ألغام مضادة للأفراد: 7300 ضحية في الجزائر بسبب الغام تعود لحرب التحرير الوطني -

وزير الشباب والرياضة يطمأن الرياضيين الجزائريين -

هزة أرضية بقوة 3،1 درجة بولاية باتنة -

خط موريس: بعد الموت، الحياة تنبعث من جديد في تلمسان -

الرقمنة في خدمة الثقافة في زمن الحجر الصحي -

نشرية خاصة: تساقط أمطار رعدية في بعض الأحيان على ولايات الوسط -

بن بوزيد: النتائج الأولية للحالات التي خضعت للعلاج بالكلوروكين كانت مرضية -

بيولوجيا طبية: ضرورة انشاء شبكة وطنية للمخابر المعتمدة -

تخصيص عدة فنادق عمومية و خاصة لاستقبال الرعايا الجزائريين المرحلين من تركيا -

قسنطينة: الرفع من إنتاج السميد إلى ما بين 2.000 إلى 2.500 قنطار يوميا -

بن بأحمد: وضع رواق اخضر للمنتجات الطبية ومستلزمات الوقاية -

تراجع نشاط مؤسسة نفطال بـ 50 بالمائة منذ النصف الثاني لشهر مارس -

بريد الجزائر يتبنى تدابير جديدة لدفع أجور مستخدمي الوظيف العمومي -

رفع الحجر الصحي على أزيد من 700 شخص من فندق مزافرون بزرالدة -

وزارة التربية تسطر خطة طوارئ لمجابهة انقطاع التعليم خلال مدة تعليق الدراسة -

فيروس كورونا: 986 حالة مؤكدة و 83 حالة وفاة في الجزائر -

ارتفاع حصيلة الوفيات في القارة الإفريقية جراء تفشي وباء كورونا إلى 221 حالة -

مصالح الأمن مدعوة الى تعزيز جهود السلطات المحلية في نشاطات الوقاية من فيروس كورونا -